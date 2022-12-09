الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدرس استولى على مليونىّ جنيه بزعم توظيفها فى مجال التجارة بسوهاج

أموال
أموال

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط مدرس يقيم بدائرة مركز طما لقيامه بالنصب والاحتيال على 6 أشخاص والاستيلاء منهم على مليونيّ جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الموتوسيكلات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" بلاغ المدعو (خالد ا ا ا) 51 سنة موظف و"5"  آخرين ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو (أحمد ف س ح) 44 سنة مدرس ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "2.000.000" اثنين مليون جنيه لتوظيفها في مجال تجارة الموتوسيكلات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة العرض على النيابة العامة العرض على النيابة بالنصب والإحتيال النيابة العامة ضباط الإدارة العامة مباحث الأموال مباحث الأموال العامة

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