بسبب اللهجة.. نسرين أمين تكشف تفاصيل موقف محرج تعرضت له بالمطار

كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل موقف محرج تعرضت له في لبنان بسبب عدم إتقانها للهجة اللبنانية.

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on": "كنت في لبنان بصور، ومدير أعمالي أخد الباسبور مني في المطار فالموظف قال ياللا، فأنا أخدت الشنط ومشيت، افتكرته بيقول إننا خلصنا طلع معناها تمام".

سر عدم دخولها معهد السينما

وكشفت سر عدم دخولها معهد السينما مؤكدة أنها قدمت في معهد السينما وتم قبولها في فنون تطبيقية فقررت دراستها على أن تلتحق بالمعهد بعدها ولكنها تزوجت ودخلت التمثيل بعد مشاركتها في ورشة عمل مع أحمد كمال، مشيرة إلى أنها شاركته بعدها في فيلم "ذات"، والذي جاء بعد مشاركتها في فيلم "احكي يا شهر زاد"، أول أعمالها الفنية.

سر عدم حبها للمطبخ

وكشفت خلال الحلقة أنها لا تجيد أعمال المطبخ ولا تقوم بعمل سوى “البرجر” فقط، وذلك لأنها ترى أن المطبخ هو تضييع للوقت وهي دائمًا مشغلة، مشيرة إلى أنها تعيش برفقة والدتها وأنها هي من تقوم بالطهي.

وأوضحت خلال الحلقة أنها لن تقبل بدخول ابنتها مجال التمثيل إذا طلبت ذلك لما في المهنة من تعب ومشقة.