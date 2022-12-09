الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بسبب اللهجة.. نسرين أمين تكشف تفاصيل موقف محرج تعرضت له بالمطار

نسرين أمين
نسرين أمين

كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل موقف محرج تعرضت له في لبنان بسبب عدم إتقانها للهجة اللبنانية.

وقالت خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on": "كنت في لبنان بصور، ومدير أعمالي أخد الباسبور مني في المطار فالموظف قال ياللا، فأنا أخدت الشنط ومشيت، افتكرته بيقول إننا خلصنا طلع معناها تمام".

سر عدم دخولها معهد السينما

وكشفت سر عدم دخولها معهد السينما مؤكدة أنها قدمت في معهد السينما وتم قبولها في فنون تطبيقية فقررت دراستها على أن تلتحق بالمعهد بعدها ولكنها تزوجت ودخلت التمثيل بعد مشاركتها في ورشة عمل مع أحمد كمال، مشيرة إلى أنها شاركته بعدها في فيلم "ذات"، والذي جاء بعد مشاركتها في فيلم "احكي يا شهر زاد"، أول أعمالها الفنية.

سر عدم حبها للمطبخ

وكشفت خلال الحلقة أنها لا تجيد أعمال المطبخ ولا تقوم بعمل سوى “البرجر” فقط، وذلك لأنها ترى أن المطبخ هو تضييع للوقت وهي دائمًا مشغلة، مشيرة إلى أنها تعيش برفقة والدتها وأنها هي من تقوم بالطهي.

وأوضحت خلال الحلقة أنها لن تقبل بدخول ابنتها مجال التمثيل إذا طلبت ذلك لما في المهنة من تعب ومشقة.

نسرين أمين موقف ا محرج ا للهجة اللبنانية معهد السينما المطار أعمال المطبخ مجال التمثيل

مواد متعلقة

نسرين أمين لـ«الدستور»: شخصيتى فى «واحد تانى» جديدة وألعبها بشكل مختلف

نسرين أمين تروج لفيلم «واحد تانى» عبر إنستجرام (فيديو)

بإطلالتين جريئتين.. نسرين أمين تشعل إنستجرام من دبى

متسابقة نسخة طبق الأصل من نسرين أمين فى «الدوم» (صور)

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 9-12-2022

سوسن بدر: «ربنا مدانيش موهبة فى أى حاجة تانية إلا فى التمثيل والطبيخ»

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الجمعة 9-12-2022

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

محمد بركات يكشف حقيقة تعاطيه منشطات خلال مشواره مع الأهلى والمنتخب

محافظ بيروت: احتفالات عيد الميلاد رسالة أمل بأن المدينة أبدا لن تموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟