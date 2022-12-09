تفاصيل جوائز أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة (صور)

أعلنت ادارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جميع جوائز الأفلام المشاركة في الدورة الثانية منه والمقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت الجوائز بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بجدة كالتالي:

* فيلم "على قبر أبي" للمخرج جواهين زنتار يفوز بجائزة اليُسر الذهبيّة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة.

*فيلم "هل سيأتي والديّ لرؤيتي؟" للمخرج محمد بشير هراوي يفوز بجائزة اليُسر الفضيّة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة.

*فيلم "عبر الساحة الرئيسيّة" للمخرج بيدرو هاريس على يفوز بجائزة اليُسر الذهبية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي.

*فيلم "يوريديسي" للمخرج سيلين ديمن على يفوز بجائزة اليُسر الفضية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي.

*فيلم "العمّة" للمخرج هي شومينج على يفىز بجائزة الجمهور من فيلم العلا لأفضل فيلم.

*فيلم " شيابني هني" للمخرج الكويتي زياد الحسيني يفوز بجائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي.

*الممثلة والكاتبة سارة طيبة تحصل على جائزة النجم الصاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الجديدة الصاعدة في عالم السينما.

*النجم جاكي شان يحقق جائزة اليُسر الفخرية.

*فيلم "جنائن معلقة " للمخرج أحمد ياسين الدراجي يحقق جائزة اليُسر الذهبيّة لِأفضل فيلم طويل.

*المخرج لطفي ناثان يفوز بجائزة اليُسر لأفضل إخراج عن فيلم حرقة

*فيلم "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي يفوز بجائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.

*فيلم "قرية بلا أطفال " للمخرج رضا جمالي يفوز بجائزة اليُسر كأفضل سيناريو.

*حققت الممثلةعديلة بن ديمراد جائزة اليُسر كأفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "الأخيرة"

*حقق الممثل آدم بيسا جائزة اليُسر كأفضل ممثل عن أدائه المُبهر في فيلم حرقة.

*حقق المخرج دريد منجم بجائزة اليُسر أفضل إنجاز سينمائي عن فيلمه جنائن معلقة.