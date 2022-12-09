الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل جوائز أفلام مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة (صور)

مهرجان البحر الأحمر
مهرجان البحر الأحمر

أعلنت ادارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن جميع جوائز الأفلام المشاركة في الدورة الثانية منه والمقامة حاليًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت الجوائز بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقام بجدة كالتالي:

* فيلم "على قبر أبي" للمخرج جواهين زنتار يفوز بجائزة اليُسر الذهبيّة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة.

*فيلم "هل سيأتي والديّ لرؤيتي؟" للمخرج محمد بشير هراوي يفوز بجائزة اليُسر الفضيّة في مسابقة البحر الأحمر للأفلام القصيرة.

*فيلم "عبر الساحة الرئيسيّة" للمخرج بيدرو هاريس على يفوز بجائزة اليُسر الذهبية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي.

*فيلم "يوريديسي" للمخرج سيلين ديمن على يفوز بجائزة اليُسر الفضية لأفضل أفلام الواقع الافتراضي.

*فيلم "العمّة" للمخرج هي شومينج على يفىز  بجائزة الجمهور من فيلم العلا لأفضل فيلم.

*فيلم " شيابني هني" للمخرج الكويتي زياد الحسيني يفوز  بجائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي.

*الممثلة والكاتبة سارة طيبة تحصل على جائزة النجم الصاعد من شوبارد، والتي تهدف إلى دعم المواهب الجديدة الصاعدة في عالم السينما.

*النجم جاكي شان يحقق جائزة اليُسر الفخرية.

*فيلم "جنائن معلقة " للمخرج أحمد ياسين الدراجي يحقق جائزة اليُسر الذهبيّة لِأفضل فيلم طويل.

*المخرج لطفي ناثان يفوز بجائزة اليُسر لأفضل إخراج عن فيلم حرقة

*فيلم "بين الرمال" للمخرج محمد العطاوي  يفوز بجائزة لجنة تحكيم الأفلام الطويلة.

*فيلم "قرية بلا أطفال " للمخرج رضا جمالي يفوز بجائزة اليُسر كأفضل سيناريو.

*حققت الممثلةعديلة بن ديمراد جائزة اليُسر كأفضل ممثلة عن أدائها المُذهل في فيلم "الأخيرة"

*حقق الممثل آدم بيسا جائزة اليُسر كأفضل ممثل عن أدائه المُبهر في فيلم حرقة.

*حقق المخرج دريد منجم بجائزة اليُسر أفضل إنجاز سينمائي عن فيلمه جنائن معلقة.

 

افلام مهرجان البحر الأحمر السينمائي افلام مهرجان البحر الاحمر جائز بارد المملكة العربية السعودية يحقق

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

أوباميكانو يقلل من خطورة بيلينجهام قبل مواجهة فرنسا وإنجلترا

خبيرة اقتصادية: ملف الطاقة جذب للدولة 90% من الاستثمارات المباشرة

محافظ الإسماعيلية يشدد على ردع جميع المخالفين فى بيع السلع التموينية بالسوق السوداء

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

حزب مصر أكتوبر ينظم لقاء حوارى عن دور لجنة العفو الرئاسى

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟