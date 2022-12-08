تأهل غاب 32 عامًا ودفاع عن اللقب.. ماذا ينتظرنا فى ربع نهائى مونديال قطر 2022؟

تنطلق غدًا منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بإقامة مواجهتي البرازيل وكرواتيا في الخامسة عصرًا، والأرجنتين وهولندا في التاسعة مساءً.

واختتمت الثلاثاء الماضي منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022 بتأهل منتخبات البرتغال، البرازيل، الأرجنتين، كرواتيا، هولندا، المغرب، انجلترا، فرنسا.

ماذا ينتظرنا في ربع نهائي مونديال قطر 2022؟



البداية مع مباراة البرازيل وكرواتيا، إذ يسعى المنتخب البرزايلي للتأهل لنصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى منذ نسخة 2014، والتي تلقى خلالها خسارة تاريخية بسبعة أهداف مقابل هدف أمام منتخب ألمانيا.

ويتطلع المنتخب البرازيلي لمواصلة رحلته لتحقيق اللقب السادس في تاريخه ليواصل تربعه على عرش الفائزين بالبطولة، واستعادة اللقب الغائب منذ 2002.

فيما يأمل المنتخب الكرواتي لكتابة التاريخ والتأهل لنصف نهائي المونديال للمرة الثالثة في تاريخه، والثانية على التوالي.



وخسر المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 أمام فرنسا بأربعة أهداف مقابل هدفين.



المباراة الثانية من مباريات يوم الجمعة، يسعى خلالها المنتخب الأرجنتيني للعودة للدور نصف النهائي والذي لم يتأهل له في النسخة الماضية، إذ ودع البطولة من دور الـ16.

بينما يأمل المنتخب الهولندي في الانتقام من الخسارة التي تعرض لها في آخر مواجهة له ضد الأرجنتين في المونديال، بالدور نصف النهائي من مونديال البرازيل 2014.



كما يتطلع ليونيل ميسي، مهاجم منتخب الأرجنتين لتعزيز رقمه كأكثر لاعب أرجنتيني شارك في المونديال والوصول للمباراة رقم 23 في مسيرته، والاقتراب من معادلة رقم الألماني لوثار ماتيوس، وهو أكثر لاعب شارك في مباريات بالمونديال برصيد 25 مباراة.

كما يتطلع ميسي لتسجيل هدفه العاشر في كأس العالم لمعادلة رقم جابرييل عمر باتيستوتا، كأكثر لاعبي الأرجنتين تسجيلًا للأهداف في المونديال، تمهيدًا لكسر الرقم بالهدف الـ11؛ خاصة أن ميسي أعلن في وقت سابق أن المونديال الحالي هو الأخير له في مسيرته.



أما المنتخب المغربي فيأمل في مواصلة كتابة التاريخ وتفجير المفاجأت في مونديال قطر، وتجاوز منتخب البرتغال، لتحقيق رقم قياسي جديد بأن يصبح أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لنصف نهائي كأس العالم.

بينما يأمل المنتخب البرتغالي في العودة للدور نصف النهائي للمونديال، والذي غاب عنه في النسخ الثلاثة الماضية، إذ أن آخر تأهل له للدور نصف النهائي كان في مونديال 2006، وخسر مباراة نصف النهائي ضد فرنسا بهدف دون رد.

ويسعى كريستيانو رونالدو للمشاركة في مباراة البرتغال والمغرب وهز الشباك لمعادلة رقم إيزيبيو، كأكثر لاعب برتغالي يسجل أهداف في المونديال برصيد 9 أهداف.



أما المنتخب الفرنسي، فيدخل مباراة انجلترا متحفزًا لمواصلة رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه في مونديال 2018، بينما يرغب المنتخب الانجليزي في خطف الانتصار والعودة للدور نصف النهائي والذي غاب عنه منذ عام 1990 أي ما يقارب 32 عامًا.

إذ حقق المنتخب الانجليزي المركز الرابع في مونديال 1990.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم 2022



الجمعة 9 ديسمبر

البرازيل وكرواتيا 5 عصرًا

الأرجنتين وهولندا 9 مساءً



السبت 10 ديسمبر

المغرب والبرتغال 5 عصرًا

انجلترا وفرنسا 9 مساءً.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022

يلتقي المنتخبان الفائزان من مباراتي الجمعة ومن مباراتي السبت في الدور نصف النهائي على الترتيب يومي الثلاثاء والأربعاء 13، 14 ديسمبر.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال قطر 2022

وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت 17 ديسمبر في الخامسة عصرًا.

موعد نهائي كأس العالم 2022

فيما تلعب المباراة النهائية يوم الأحد 18 ديسمبر في الخامسة عصرًا.