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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة فى كأس العالم والقنوات الناقلة 9-12-2022

كأس العالم
كأس العالم

يزداد بحث محبي كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم ، الذي بدأ في قطر في 20 نوفمبر الماضي ومستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

مفتوح الآن.. تردد قناة الكأس القطرية الجديد 2023 إكسترا 1 الناقلة لكأس العالم

وبطولة كأس العالم 2022 هي النسخة الثانية والعشرون من بطولة كأس العالم لفرق الرجال الوطنية، التي تقام كل أربع سنوات وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي أول نسخة من مباريات  كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي لُعبت في كوريا الجنوبية واليابان.

 

 وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة 9-12-2022.

 

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 

 

  • كرواتيا × البرازيل – 5 مساء – استاد المدينة التعليمية

 

  • هولندا × الأرجنتين – 9 مساء – استاد لوسيل

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مباريات السبت 10 ديسمبر

  • المغرب × البرتغال – 5 مساء – استاد الثمامة

 

  • إنجلترا × فرنسا – 9 مساء – استاد البيت

 

موعد نهائي كأس العالم 

تقام مباريات نهائي كأس العالم 2022 المقام في قطر يوم 18 ديسمبر الجاري، حسب مواعيد المباريات التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وستكون المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرةعلى قناة بي إن سبورتس ماكس، ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة بعد.

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 وكانت انتهت الجمعة الماضية 2 ديسمبر، بشكل رسمي منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، وبدأت السبت الماضي منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم قطر 2022، بداية من اليوم السبت 3 ديسمبر بأول مباراتين في المنافسات.

 

تردد القنوات الناقلة

نقل المباريات على قنوات مفتوحة أخرى عبر أربعة أقمار مختلقة أعلنت نقل المباراة وهي:القمر: استرا 4 شرقالقناة: RZR

التردد: 12736

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:5000القمر: يوتلسات 9 شرقاًالقناة: tvt

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500قناة ORTB

تردد : 11900

الاستقطاب:أفقي

معدل الترميز:27500القمر: تركسات 42 شرقاًالقناة: trt1

التردد: 11096

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:30000هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاًقناة rai 1

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500.

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