الرياضة والتجارة والصناعة تفتتحان الملتقى الدولي الأول للتوظيف والتشغيل

افتتحت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، المعرض والملتقى الدولى الأول للتوظيف والتشغيل "معرض وظائف مصر"، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة - مصلحة الكفاية الإنتاجية وبمشاركة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى TVET، بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

حضر الافتتاح منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزيه لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، نانيس الناقوري مدير عام المبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، واللواء خالد أبو مندور وكيل أول الوزارة رئيس مصلحه الكفايه الإنتاجيه والتدريب المهني.

وخلال افتتاح الملتقى أكدت منال جمال الدين وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب علي أن الملتقى يأتى فى اطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفي ضوء التعاون مع كافة الوزارات وشركاء المجتمع فى تنظيم ملتقيات توظيف وتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

كما أشارت إلي أنه على هامش الإحتفال باليوم العالمى لذوى الهمم، يقدم الملتقى عدد من الوظائف المناسبة لهم، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من التدريبات والملتقيات المخصصة لذوى الهمم.

يذكر ان الملتقى يضم مجموعة من شركات ومصانع الانتاج الملختلفة وكذا مدارس وأكاديميات التدريب المهني والفني التي تتيح الفرصة امام الشباب للتدريب على المهن المختلفة والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل.