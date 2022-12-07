الرياضة تطلق فعاليات القوافل الطبية بقرى «حياة كريمة» في قنا والبحيرة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، أولى فاعليات القوافل الطبية بمحافظتي قنا والبحيرة وتواصل تنفيذها بمحافظة المنوفية بالتعاون مع جامعات جنوب الوادي ودمنهور والمنوفية ، بالقرى الأكثر احتياجاً وقرى “حياة كريمة”.

حيث نفذت القوافل في قرية الغوصة مركز دشنا بمحافظة قنا، وشملت (طب بشرى، طب بيطري، توعية صحية)، وقرية القظة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وقرية العامرة مركز منوف بمحافظة المنوفية وشملتا (طب بشرى، توعية صحية)، وذلك بالتعاون مع جامعات جنوب الوادي (قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة )، ودمنهور والمنوفية (قطاع شئون التعليم والطلاب - الإدارة العامة لرعاية الطلاب).

ويقوم بتقديم الخدمات الطبية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البشرى والطب البيطري والصيدلة والتمريض بالجامعات حيث تم الكشف الطبي على 858 حالة مرضية بمحافظة قنا، 992 حالة مرضية بالبحيرة، و320 حالة مرضية بالمنوفية وذلك في التخصصات الطبية (الباطنة، الأطفال، الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة، والعظام، والنساء، والرمد، المخ والأعصاب، النفسية العصبية، احتياجات خاصة)، وتم تجهيز الأدوية وتصنفيها وتوزيعها على المرضى بالمجان من خلال كلية الصيدلة وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات جامعات (جنوب الوادي بقنا - المنوفية) لإجراء التحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

كما تضمنت القافلة الطبية المنفذة بمحافظة قنا ، الطب البيطري حيث تم الكشف على 1579 حالة كشف وعلاج بيطرى (أبقار، جاموس، خيول، حمير، أغنام، دواجن) من الحيوانات التي يقومون أهل القرية بتربيتها، وصرف التطعيمات والأدوية ، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتطعيم الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية.

كما شملت القوافل الطبية حملات ومحاضرات توعية عن مخاطر الإدمان وطرق العلاج بالتنسيق مع صندوق

مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والتغذية السليمة للأطفال، وصحة المرأة والصحة الإنجابية، وبعض الأمراض المزمنة، وأمراض السرطان وطرق الكشف المبكر عنها، بالإضافة الى الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتنظيم الأسرة،وتوزيع منشورات التوعية عن ذلك علي المواطنين.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على اهتمام الوزارة بالقرى الأكثر إحتياجاً، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تخدم النشء والشباب، انطلاقاً من اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالارتقاء والنهوض بتلك القري، من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتنفيذاً لاستراتيجية مصر للتنمية 2030، موضحًا أن القوافل الطبية تشمل تنظيم ندوات توعية حول الإدمان وبعض الأمراض المزمنة، في إطار توجهات الدولة بمحاربة ظاهرة المخدرات والتوعية بالأمراض المزمنة.