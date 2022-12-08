التعادل الإيجابى يحسم مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلى فى الدورى

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح رجب نبيل التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 40 قبل أن يدرك باهر المحمدي التعادل لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 69.

أحداث المباراة

المباراة جاءت سجال من جانب الفريقين اللذان تبادلا الهجمات خلال المباراة.

في الدقيقة 16 جون إيبوكا سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد كوكو.

وفي الدقيقة 22 جون إيبوكا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 36، عبد الرحمن مجدي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمد بسام، وتابعها عصام صبحي بتسديدة مباشرة ولكن تصدى لها بسام مرة ثانية.

قبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة الجزاء لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بداعي وجود لمسة يد على اللاعب عصام صبحي بعد رأسية من اللاعب أحمد ياسر ريان.

رجب نبيل سدد ركلة الجزاء بنجاح في الشباك في الدقيقة 40.

في الشوط الثاني سيطر الإسماعيلي على مجريات المباراة، وسجل هدف التعادل بعدما أرسل محمد الشامي تمريرة من جهة اليمين استلمها باهر المحمدي ثم سدد الكرة بشكل رائع لتمر على يمين الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 77 إيبوكا سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ومرت من الحارس كوكو ولكن أنقذها اللاعب محمد هاشم قبل دخولها للمرمى.