القبض على صاحب شركة بحوزته ألماس بـ22 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الجمركي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للمشغولات الذهبية- كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة– مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية المهربة وغير المسدد عنها الضرائب والرسوم المالية واتخاذ الشركة المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، فضلاً عن قيامه ببيع المشغولات الذهبية والأحجار الكريمة بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليه وبحوزته ("597,29" قيراط من فصوص الماس مختلفة الأحجام- كمية من الأحجار الكريمة مختلفة الأنواع "زمرد– ياقوت– زفير" تقدر بـ(234) قيراط بإجمالي وزن "959" جراما- "1,973" كيلو جرام مشغولات ذهبية مُرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام- مبلغ مالى عملات "محلية - أجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامي .

بفحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (22) مليون جنيه.

وبمواجهة المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بتحصله على الماس والأحجار الكريمة المهربة من (مدير شركة إستيراد- مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن ضبط الأخير بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية وبحوزته (عدد 23 قطعة من فصوص الماس) بما يعادل (23) قيراطا مُهربة.. قُدرت القيمة السوقية للمضبوطات بنحو (1,25) مليون جنيه.. كما ضُبط بحوزته مبلغ مالى عملات "أجنبية"من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.. ومن خلال الفحص الفنى للهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين احتواؤها على محادثات ورسائل متبادلة فيما بينهما تفيد نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

قدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات بمبلغ (46,5 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.