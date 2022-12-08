حرس الحدود يواصل صيامه عن التهديف ويتعادل سلبيا مع انبى فى الدورى

تعادل إنبي مع حرس الحدود بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت في الأسبوع السادس للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد إنبي إلى 6 نقاط ورصيد حرس الحدود إلى نقطتين ويبقى الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يسجل أي هدف.

الشوط الأول بدأ سريعا من الفريقين ونال أحمد صبيحة، مدافع إنبي إنذارا مبكرا في الدقيقة الثانية بسبب الخشونة وفي الدقيقة 23 نال علي فوزي، الظهير الأيمن لإنبي إنذارا للخشونة مع إيمانويل ديفيد.

كان حرس الحدود الأفضل انتشارا والأكثر استحواذًا وسيطر لاعبوه على وسط الملعب وكانوا الأخطر في الشوط الأول، حيث سدد أحمد فتحي فيليكس كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم وفي الدقيقة 27 مرر حامد الجابري الكرة إلى محمود ممدوح على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى مررها عرضية تخطت دفاع وحارس إنبي ووصلت إلى إيمانويل ديفيد الذي سددها بغرابة خارج المرمى.

في الدقيقة 40 أخطأ أحمد كالوشا مدافع إنبي في إبعاد الكرة ووصلت إلى مصطفى جمال، ومنه إلى مصطفى زيكو الذي هيأها لمحمود ممدوح فسددها قوية، لكنها اصطدمت بمدافع وذهبت للحارس عبد العزيز البلعوطي.

احتسب الحكم محمود ناصف ثلاث دقائق وقتا بدل ضائع لم تشهد جديدا ليطلق صافرته معلنا انتهاء الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

في بداية الشوط الثاني دفع أحمد كشري، المدير الفني لإنبي بأحمد أمين أوفا بدلا من يوسف لبيب المصاب وساهم هذا التغيير في انتعاش إنبي هجوميا ومرر محمد ناصر مودي كرة عرضية أرضية أبعدها محمود بن والي وطالب لاعبو إنبي باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم أشار باستمرار اللعب .

في الدقيقة 56 دفع أحمد أيوب، المدير الفني لحرس الحدود بمدحت فقوسة بدلا من وجيه عبد الحكيم، ورغم سيطرة إنبي إلا أنها كانت دون خطورة على مرمى محمد فوزي، مما دفع أحمد كشري لإجراء تغييرين في الدقيقة 68 بنزول عماد ميهوب وإيريك تراوري بدلا من محمد ناصر مودي ومحمد عبد العاطي.

في الدقيقة 80 لعب محمود أبو جودة بدلا من إيمانويل ديفيد وفي الدقيقة 87 دفع كشري بعبد الرحمن عماد بدلا من رفيق كابو وبعدها بدقيقتين مرر عماد ميهوب الكرة إلى عبد الرحمن عماد داخل منطقة الجزاء هيأها لعلي فوزي الذي أطاح بها فوق العارضة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.