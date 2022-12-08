برشلونة يستهدف ضم ياسين بونو بعد تألقه مع المغرب في مونديال 2022

نجح النجم المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب وفريق إشبيلية، في جذب أنظار مسئولي نادي برشلونة الإسباني.

وتألق ياسين بونو بشكل كبير رفقة منتخب المغرب، بعدما ساهم في تأهل الأسود إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، على حساب إسبانيا في مفاجأة كبرى للجميع.

وتصدى ياسين بونو لركلات جزاء لاعبي إسبانيا، ليتأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي من كأس العالم 2022، بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

برشلونة يرغب في التعاقد مع الحارس ياسين بونو بعد تألقه مع المغرب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن مسئولي برشلونة أبدوا رغبتهم في التعاقد مع ياسين بونو لتدعيم مركز حراسة المرمى.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن برشلونة يرغب في ضم ياسين بونو ليكون بديلًا للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، نظرًا لعُمره وقدراته وخبرته الطويلة في الليجا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن ياسين بونو يُعد الخيار الأفضل لمسئولي برشلونة؛ بسبب خبرته في الدوري الإسباني.

ورغم ذلك، يضع برشلونة عينه على أكثر من لاعب آخر، مثل: دراجوسكي حارس فيورنتينا الإيطالي، لافونت حارس نانت الفرنسي، ومسلير حارس ليدز يونايتد الإنجليزي.

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة في كأس العالم 2022

وتأهل منتخب المغرب، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي، إلى دور ربع النهائي من مونديال 2022، للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعدًا ناريًا آخر مع منتخب البرتغال، الذي صعد لدور الثمانية على حساب سويسرا.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة نظيره المنتخب البرتغالي، يوم السبت المقبل، على إستاد "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المغرب والبرتغال في دور ربع النهائي من مونديال 2022، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.