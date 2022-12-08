الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«استغاثات الوزراء» تنظم قافلة طبية شاملة بحلايب وشلاتين وأبو رماد

خلال الفعالية
خلال الفعالية

نظمت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء أعمال القافلة الطبية الشاملة، التي انطلقت صباح اليوم في منطقة المثلث الذهبي (حلايب وشلاتين وأبو رماد)، بالتعاون مع جامعة الأزهر، وجمعية رسالة  للأعمال الخيرية. 

يأتي انطلاق هذه القافلة، التي تضم العديد من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من جامعة الأزهر، في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.

وقال الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، إنه من المقرر أن تجري القافلة، التي تضم أكثر من ٦٠ طبيبا، الكشف الطبي على جميع الحالات المرضية، بالإضافة إلى إجراء جراحات عامة، وجراحات أطفال بمستشفى شلاتين المركزي، بالمجان.
       
وأوضح الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، أنه سيتم خلال أعمال القافلة، تحويل العديد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية؛ لإجراء العمليات الجراحية واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وكذا قرارات من هيئة التأمين الصحي، لافتا إلى أن القافلة توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمجان، فضلا عن توزيع النظارات الطبية وسماعات الأذن لضعاف السمع، وكذا توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وأشار الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن تنظيم هذه القافلة الشاملة، التي تضم نخبة من كوادر أطباء جامعة الأزهر، تأتي في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، ونعمل على أن تسهم هذه القوافل بشكل فعال في توفير الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين في مختلف المناطق بالجمهورية، ولا سيما للأهالي في منطقة المثلث الذهبي، مؤكدًا حرص الجامعة على تأدية القوافل لمهامها بأفضل مستوى، كما حرصت الجامعة على الاستعانة بالكفاءات في مختلف التخصصات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تستمر أعمال القافلة لمدة أسبوع، لتنتهي أعمالها يوم الثلاثاء المقبل ١٣ ديسمبر.
 

أعمال القافلة الطبية الاستغاثات بمجلس الوزراء التخصصات الطبية المختلفة الحالات المرضية الدكتور محمود صديق الدكتور حسام المصري

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