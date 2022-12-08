الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

انقلاب ميكروباص طريق السويس الصحراوي حادث حادث انقلاب ميكروباص النجدة

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