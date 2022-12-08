10 مصابين فى انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى

أصيب 10 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق السويس الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف عجلة القيادة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.