الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

النايل سات
النايل سات

قامت شركة نايل سات بتحديث تردد القنوات الجديدة لعام 2023 في نايل سات، وأعلنت عن كافة التغيرات الدورية في تردد القنوات الجديدة 2023 في نايل سات لإعادة ضبط كافة القنوات مرة أخرى بسهولة، من أجل تحسين جودة الصورة ومن أجل ضمان رؤية أفضل.

تردد قنوات النايل سات 2023 الجديدة

تنشر “الدستور” في هذا التقرير التالي كل ما يمكن أن تعرفه عن تردد القنوات الجديدة 2023 من خلال النايل سات، وذلك حرصنا على العرض كافة الترددات الخاصة في قنوات نايل سات وكذلك عرب سات، وأهم الخطوات لتحميلها.

تردد القنوات الجديدة 2023 في نايل سات.. القمر الصناعي المصري

يعتبر النايل سات من أبرز الأقمار الصناعية انتشارًا، يقع في مقر الشركة بمدينة السادس من أكتوبر في داخل مصر، حيث قد أسست في عام 1996.

قناة زي ألوان
القمر الصناعي قناة زي ألوان : نايل سات.
التردد قناة زي ألوان : 11939.
الاستقطاب قناة زي ألوان: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ قناة زي ألوان: 5/6.
معدل الترميز قناة زي ألوان: 27500.

قناة روتانا سينما
القمر الصناعي قناة روتانا سينما : نايل سات.
التردد قناة روتانا سينما: 11296.
الاستقطاب قناة روتانا سينما: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ قناة روتانا سينما: ¾.
معدل الترميز قناة روتانا سينما: 27500.

تردد القنوات الجديدة 2023 في نايل سات.. أشهر الفضائيات المتاحة
 

قامت شركة نايل سات بإطلاق قمرين صناعيين، حيث أم يقع إحداهم في الموقع المداري بحوالي 7 درجات غرب نايل سات 101، ويكون نايل سات 102، بالإضافة إلى وجود القمر الصناعي الثالث في نايل سات 103، والذي قد نُقل إلى الموقع المداري سامي.

تردد أشهر القنوات المتاحة على النايل سات 2023.

قناة Mix
القمر الصناعي قناة Mix : نايل سات.
التردد قناة Mix : 11785.
الاستقطاب قناة Mix: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ قناة Mix : 5/6.
معدل الترميز قناة Mix:  27500.

قناة Mix ONE
القمر الصناعي قناة Mix ONE : نايل سات.
التردد قناة Mix ONE: 11842.
الاستقطاب قناة Mix ONE: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ قناة Mix ONE: 5/6.
معدل الترميز قناة Mix ONE: 27500.

قناة أبوظبي
القمر الصناعي قناة أبوظبي : نايل سات.
التردد : 12226.
الاستقطاب قناة أبوظبي : أفقي.
معامل تصحيح الخطأ قناة أبوظبي: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

تردد القنوات الجديدة 2023 نايل سات.. نسب مشاهدة عالية
 

قناة MBC
القمر الصناعي قناة MBC: نايل سات.
التردد : 12015.
الاستقطاب قناة MBC: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز قناة MBC: 27500.

قناة CBC سفرة

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11390.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
معدل الترميز: 27500.

تردد قنوات الكرتون 2023.. قناة توم وجيري وسبيس تون

تردد قناة المغربية الأولى المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فى ربع النهائي

قناة CBC

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11679.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

قناة الجوكر

القمر الصناعي : نايل سات.
التردد : 11679.
الاستقطاب: عمودي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل الترميز: 27500.

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