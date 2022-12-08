الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الأعلى للثقافة يلقي الضوء على أوركسترا الأنامل الصغيرة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان: "تجربة أوركسترا الأنامل الصغيرة"، نظمتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، وأدارتها الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة، وتحدث فيها الدكتور راجى المقدم؛ قائد ومؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة، وشهدت الفاعلية مواصلة المجلس تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بغرض الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، كما بثت فعاليات الندوة مباشرة عبر حسابات المجلس على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).

IMG-20221208-WA0089

تحدث الدكتور راجى المقدم مؤسس  أوركسترا الأنامل الصغيرة، موضحًا أن هذه الأوركسترا تضم نخبة من الأطفال الموهوبين فى العزف على مختلف الآلات الموسيقية، وتتدرج أعمارهم ما بين خمسة أعوام وأربعة عشر عامًا، وتابع المقدم بتوجيه التحية إلى محافظة بورسعيد كونها أنجبت هذه المواهب الموسيقية المكونة لأوركسترا الأنامل الصغيرة، وخص بالتحية أسر هؤلاء الأطفال؛ لإصرارهم على رعاية مواهب أطفالهم، وبذلهم هذا الجهد الكبير فى دعم تنمية مواهبهم، مؤكدًا أن الموهبة عادة لا تزدهر، إن لم تجد الاهتمام والرعاية المستمرة من الأسرة فى المقام الأول بطبيعة الحال.

IMG-20221208-WA0085

وأشار الدكتور راجى المقدم إلى أنه قاد أوركسترا الأنامل الصغيرة فى عدة محافل موسيقية، خلقت أصداء رائعة ولاقت استحسان كبير، ومن بينها مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثلاثين، علاوة على الحفل الثانى للأوركسترا الأنامل الصغيرة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وغيرها من المحافل الموسيقية، وأشار الموسيقار راجى المقدم إلى أن صعوبة مهام المايسترو كانت مضاعفة بالنسبة لتجربته فى قيادة أوركسترا الأنامل الصغيرة، ويكمن هذا فى وجوب تواصله مع جميع عناصر الأوركسترا الذين هم من الأطفال، وينقصهم عنصر الخبرة فى تدارك الأخطاء الوارد حدوثها منهم أو من زملائهم؛ لذلك فكان لا سبيل أمامه سوى دعمهم كل على حدة وتعليمهم التركيز على أدوارهم بدقة، وتابع موضحًا أهمية حرصه على اختيار ما تقدمه أوركسترا الأنامل الصغيرة، ومراعاته لفكرة التنوع ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وبطبيعة الحال الموسيقى التى تحمل هُوية بورسعيد وسائر مدن القناة، والتى تُعد آلة السمسمية هى أيقونتها الخالدة.

IMG-20221208-WA0086

ختامًا قدمت أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم، مختارات موسيقية منوعة، ما بين الموسيقى الشرقية والغربية علاوة على بعض المقطوعات  الموسيقية بآلة السمسمية، ومن هذه المختارت: موسيقى أغنية bella ciao، وموسيقى مقدمة مسلسل قضية عم أحمد، وعزف سولو فلوت لمقدمة برنامج العلم والإيمان قدمته ابنته رويدا راجى المقدم.

المجلس الأعلى للثقافة أوركسترا الأنامل الصغيرة الأنامل الصغيرة لجنة الموسيقى والأوبرا مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

حقيقة تدريس الكيمياء لـ«5 ابتدائى» من العام المقبل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها فى البحيرة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

وزارتا التضامن والتعليم تطلقان برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة

وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث في ألمانيا، جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟