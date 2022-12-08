الأعلى للثقافة يلقي الضوء على أوركسترا الأنامل الصغيرة

نظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة بعنوان: "تجربة أوركسترا الأنامل الصغيرة"، نظمتها لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس، وأدارتها الدكتورة رشا طموم مقررة اللجنة، وتحدث فيها الدكتور راجى المقدم؛ قائد ومؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة، وشهدت الفاعلية مواصلة المجلس تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بغرض الوقاية والحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، كما بثت فعاليات الندوة مباشرة عبر حسابات المجلس على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك).

تحدث الدكتور راجى المقدم مؤسس أوركسترا الأنامل الصغيرة، موضحًا أن هذه الأوركسترا تضم نخبة من الأطفال الموهوبين فى العزف على مختلف الآلات الموسيقية، وتتدرج أعمارهم ما بين خمسة أعوام وأربعة عشر عامًا، وتابع المقدم بتوجيه التحية إلى محافظة بورسعيد كونها أنجبت هذه المواهب الموسيقية المكونة لأوركسترا الأنامل الصغيرة، وخص بالتحية أسر هؤلاء الأطفال؛ لإصرارهم على رعاية مواهب أطفالهم، وبذلهم هذا الجهد الكبير فى دعم تنمية مواهبهم، مؤكدًا أن الموهبة عادة لا تزدهر، إن لم تجد الاهتمام والرعاية المستمرة من الأسرة فى المقام الأول بطبيعة الحال.

وأشار الدكتور راجى المقدم إلى أنه قاد أوركسترا الأنامل الصغيرة فى عدة محافل موسيقية، خلقت أصداء رائعة ولاقت استحسان كبير، ومن بينها مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الثلاثين، علاوة على الحفل الثانى للأوركسترا الأنامل الصغيرة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وغيرها من المحافل الموسيقية، وأشار الموسيقار راجى المقدم إلى أن صعوبة مهام المايسترو كانت مضاعفة بالنسبة لتجربته فى قيادة أوركسترا الأنامل الصغيرة، ويكمن هذا فى وجوب تواصله مع جميع عناصر الأوركسترا الذين هم من الأطفال، وينقصهم عنصر الخبرة فى تدارك الأخطاء الوارد حدوثها منهم أو من زملائهم؛ لذلك فكان لا سبيل أمامه سوى دعمهم كل على حدة وتعليمهم التركيز على أدوارهم بدقة، وتابع موضحًا أهمية حرصه على اختيار ما تقدمه أوركسترا الأنامل الصغيرة، ومراعاته لفكرة التنوع ما بين الموسيقى الشرقية والغربية، وبطبيعة الحال الموسيقى التى تحمل هُوية بورسعيد وسائر مدن القناة، والتى تُعد آلة السمسمية هى أيقونتها الخالدة.

ختامًا قدمت أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم، مختارات موسيقية منوعة، ما بين الموسيقى الشرقية والغربية علاوة على بعض المقطوعات الموسيقية بآلة السمسمية، ومن هذه المختارت: موسيقى أغنية bella ciao، وموسيقى مقدمة مسلسل قضية عم أحمد، وعزف سولو فلوت لمقدمة برنامج العلم والإيمان قدمته ابنته رويدا راجى المقدم.