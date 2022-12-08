الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصيادلة» تطالب الخريجيين الجدد بالتقدم بأوراقهم للقيد خلال ديسمبر

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة

طالبت النقابة العامة لصيادلة مصر، الخريجيين الجدد الراغبين بالقيد بالنقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة بالتقدم بأوراقهم خلال شهر ديسمبر الجاري، نظراَ لاستقدام النقابة موظفى إدارة التراخيص بوزارة الصحة بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، لسرعة إنهاء إجراءات استخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة للدفعة الجديدة المتقدمين للقيد بالنقابة العامة، إضافة إلى المتقدمين بكافة محافظات الجمهورية من خلال مندوبى النقابات الفرعية.

وأضافت النقابة أن موظفي الوزارة بدأوا عملهم بمقر النقابة العامة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022ن ويستمرون بعملهم حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري.

وأشارت نقابة الصيادلة إلى أنه تم حتى الآن إنهاء تراخيص ما يقرب من8 ألاف و500 خريج تقدموا من خلال النقابة العامة لاستخراج تراخيص المزاولة والقيد في النقابة من جميع المحافظات.

وأوضحت أن الأوراق المطلوبة للقيد في النقابة واستخراج تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة هي:
1-شهادة التخرج أصل
2-شهادة الميلاد (صورة بعد الأطلاع على الأصل)
3-بطاقة الرقم القومى سارية (صورة بعد الأطلاع على الأصل)
4-الموقف من التجنيد (صورة بعد الأطلاع على الأصل)
5- 2 صورة شخصية مختومة بخاتم الكلية (أصل)
6-شهادة المعادلة للجامعات الخاصة (صورة بعد الأطلاع على الأصل )
7- الفيش الجنائي موجه للنقابة (أصل)
8-شهادة الثانوية العامة أومايعادلها (خارج مصر_الأزهر_IG_American)

ثانياً: الأوراق المطلوبة لاستخراج ترخيص مزاولة المهنة:
1- شهادة التخرج أصل
2- صورة شهادة الميلاد
3- صورة البطاقة الشخصية
4- الموقف من التجنيد
5- عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية.
6- إيصال سداد النقابة العامة.
7- دوسية للحفظ
8- نموذج صحة 13 (ملف الوزارة موجود بالنقابة العامة)
9- أصل شهادة المعادلة للجامعات الخاصة
10- أصل شهادة التشريعات للجامعات الخاصة
11- أصل شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة 
12- أصل شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية + صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية ( للجامعات الخاصة).

نقابة الصيادلة الخريجيين الجدد القيد النقابة أوراق ديسمبر

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