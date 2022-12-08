الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

أحمد الطاهري يعلن دخول عالم «ميتافيرس» قطاع أخبار المتحدة أول العام

الطاهري
الطاهري

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، دخول عالم «ميتافيرس» وتوظيف الخدمة بشكل متدرج في قطاع أخبار المتحدة مع الشهور الأولى من العام الجديد عبر قنوات «القاهرة الإخبارية، إكسترا نيوز، إكسترا لايف».

وكتب أحمد الطاهري عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»: «مجرد اجتهاد عام 2023/2024 سندخل بقوة عالم ميتافيرس.. سيعزز من ذلك (الصراع العالمي) (الركود التضخمي في العالم).. الأمر ليس كارثي بل على العكس ميزة كبرى لمن يدخل العصر مبكرًا، ويمتلك أدواته بقوة ويوظف هذه الأدوات لصالح مجال عمله».

وأضاف أحمد الطاهري: «بعض القطاعات ستتأثر مثل السياحة لكن تستطيع أن توظفها بحفظ حقوقك من جهة فيما يخص استخدام المعابد والمتاحف والجولات الافتراضية فيها ومن الجهة الأخرى الترويج النشط لها».

وتابع: «اختصار الملف الرقمي لكل منا سيصبح أكثر وضوحا وهذه الملفات يستخدمها بذكاء صناعي المعلن، وبالنسبة للصناعة الإعلامية الإبهار الأكبر سيكون في القنوات الرياضية بمعنى انك ههتفرج على الماتش فى الملعب وتعيش كل الأجواء وانت قاعد فى بيتك لابس النظارة الرقمية».

وأكد: «بالنسبة لنا بإذن الله نبدأ في توظيف الخدمة بشكل متدرج في قطاع أخبار المتحدة مع الشهور الأولى من العام الجديد عبر قنوات (القاهرة الإخبارية - إكسترا نيوز - إكسترا لايف) وإن شاء الله نقدر».

واختتم حديثه بتوجيه نصيحة للعاملين: «نصيحة.. مستقبل الصناعة الإعلامية سيفرض على كل العاملين إدراك حد الكفاية في مجالات الجرافيك والبرمجة.. قم بالتعلم الآن مهما بلغت من العمر».

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