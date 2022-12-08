برلمانى عن شائعات تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون: أكذوبة أطلقتها قوى الشر

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن ما أثير عن تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون هى مجرد أكذوبة أطلقتها قوى الشر والظلام والإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الأكذوبة هى من ضمن المحاولات الفاشلة التى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية بثها ضد مصر.

وقال "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، إن الاقتصاد الوطنى قوى وناجح ولديه القدرة على مواجهة جميع التحديات العالمية وفى مقدمتها الأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر عن سداد ولو جزء من ديونها وإنما تسدد ديونها فى توقيتاتها المحددة، وأكبر دليل على ذلك الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية.

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بالردود الحاسمة من الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة خاصة التأكيد على أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدًا من 2014- 2022، العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن النائب عن اتفاقه بما جاء فى تقرير الحكومة عن رصد الادعاءات والشائعات تفصيليًا على هذه الشائعة والادعاءات، وأن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن قوى الشر والظلام والإرهاب سوف تستمر فى بث سمومها وأكاذيبها ضد مصر، كلما رأت النجاحات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى تتواصل فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت بث هذه المزاعم والأكاذيب جاء بعد أن أصيبت قوى الشر والظلام والإرهاب بالهوس والجنون بما رأته من إنجازات تصل إلى حد الإعجاز خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروعات القومية العملاقة، سواء مدينة المنصورة الجديدة التى أصبحت درة الدلتا أو المشروعات القومية الكبرى داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.