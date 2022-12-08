الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى عن شائعات تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون: أكذوبة أطلقتها قوى الشر

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن ما أثير عن تعرض مصر للإفلاس بسبب الديون هى مجرد أكذوبة أطلقتها قوى الشر والظلام والإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الأكذوبة هى من ضمن المحاولات الفاشلة التى تحاول جماعة الإخوان الإرهابية بثها ضد مصر.

وقال "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، إن الاقتصاد الوطنى قوى وناجح ولديه القدرة على مواجهة جميع التحديات العالمية وفى مقدمتها الأزمة المالية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر عن سداد ولو جزء من ديونها وإنما تسدد ديونها فى توقيتاتها المحددة، وأكبر دليل على ذلك الثقة الكبيرة فى الاقتصاد المصرى من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية العالمية.

txt

برلماني يطالب بحملات توعية بخطورة مشروبات الطاقة على الأطفال

txt

برلمانى: إشادة الأمم المتحدة بالإنجازات المصرية أقوى رد على «الخونة»

وأشاد النائب السيد شمس الدين، بالردود الحاسمة من الحكومة على المزاعم والادعاءات التى تقول إن مصر معرضة للإفلاس بسبب ارتفاع الديون وتضاعف فاتورة خدمة الدين العامة خاصة التأكيد على أن الحكومة تبنت خلال السنوات السابقة وتحديدًا من 2014- 2022، العديد من الإجراءات لتنشيط الأداء الاقتصادي ودفع النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ركزت خلال الأعوام الثلاثة الماضية على تحفيز الإنفاق العام لمواجهة التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن النائب عن اتفاقه بما جاء فى تقرير الحكومة عن رصد الادعاءات والشائعات تفصيليًا على هذه الشائعة والادعاءات، وأن مصر ملتزمة ولعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية.

وقال النائب السيد شمس الدين، إن قوى الشر والظلام والإرهاب سوف تستمر فى بث سمومها وأكاذيبها ضد مصر، كلما رأت النجاحات الكبيرة والمشروعات القومية الكبرى تتواصل فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن توقيت بث هذه المزاعم والأكاذيب جاء بعد أن أصيبت قوى الشر والظلام والإرهاب بالهوس والجنون بما رأته من إنجازات تصل إلى حد الإعجاز خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى المشروعات القومية العملاقة، سواء مدينة المنصورة الجديدة التى أصبحت درة الدلتا أو المشروعات القومية الكبرى داخل محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط.

الإخوان الإرهابية الأزمة المالية العالمية الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية سيد شمس الدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سويلم: خطة لحماية قلعة قايتباى من تغيرات المناخ بـ270 مليون جنيه

قرار جمهورى بتعيين إيمان عبدالحافظ مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

«الضرائب»: الإفصاح عن المعلومات البنكية بمشروع القانون الجديد لا يمس سرية الحسابات

36.2 % ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 2022

اليوم.. انطلاق فعاليات مؤتمر الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بالغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟