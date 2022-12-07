الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: إشادة الأمم المتحدة بالإنجازات المصرية أقوى رد على «الخونة»

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن المؤشرات الدولية والأممية للتقدم الذي تحرزه مصر في مختلف قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومختلف مجالات الاقتصاد والنهضة الشاملة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وقطاع الاستثمارات، تأكيد حقيقي على النقلة التي شهدتها مصر نحو المستقبل.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بجهود الدولة المصرية التي لم تتوقف على مدار السنوات الثماني الماضية في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، بما يضمن ويحقق نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، سواء اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو صحيًا أو تعليميًا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي أشاد بمختلف مؤشرات التنمية والبناء والإصلاح في مصر، حيث توقف أمام ما تبذله مصر من جهود كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، وتطوير عدد من المناطق العشوائية، وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي تضع في اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

وأضاف محسن، أن كلًا من التعليم والصحة كان لهما نصيب في الإشادة الأممية، فقد تحسن أداء قطاع التعليم في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات القيد لجميع المراحل التعليمية، وانخفض معدل التسرب كما تم تطوير المناهج بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ولفت نائب الشيوخ، إلى أن التقرير ركز على تطوير مصر لبنيتها التحتية بقوة وتطوير قطاعات النقل والطاقة والإسكان الاجتماعي.

واختتم النائب أحمد محسن، بالتأكيد على أن ما جاء في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، أقوى رد على المشككين والعملاء والخونة بالخارج، الذين يرصدون أكاذيب وضلالات ضد مصر، في حين تشهد الأمم المتحدة لصالح التجربة التنموية في البلاد.

الحق فى السكن الصحه والتعليم المناطق العشوائية النائب أحمد محسن تقرير التنمية البشرية عضو مجلس الشيوخ قطاعات الزراعة قطاع الاستثمار متطلبات سوق العمل

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