«الصليب الأحمر» يزور أسرى حرب أوكرانيين وروسيين

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس، عن أنها تمكنت أخيراً من الوصول إلى أسرى حرب أوكرانيين وروسيين، في زيارات كانت حتى وقت قريب محدودة للغاية ومتقطّعة.

وقال بيان صادر عن اللجنة الدولية إنه "الأسبوع الماضي، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة استغرقت يومين لأسرى حرب أوكرانيين، وتجري زيارة أخرى هذا الأسبوع".

وأضاف البيان أنه "خلال الفترة ذاتها، أُجريت زيارات لأسرى حرب روس، ويتم التخطيط لإجراء المزيد من الزيارات بحلول نهاية الشهر".

تأتي تلك الزيارة بعد أقل من شهر على اتهام وزارة الدفاع الروسية في فيديو جديد بارتكاب العسكريين الأوكرانيين مذبحة ضد أسرى حرب روس، ونشرت مشاهد تقول إنه "يحتوي على أدلة على المذبحة الجماعية التي قاموا بها ضد جنودهم".

وقالت روسيا، في 18 نوفمبر الماضي، إن القوات الأوكرانية "أعدمت 10 من أسرى الحرب الروس بشكل وحشي"، وسط تصعيد واتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "إن الجيش الأوكراني أعدم 10 من أسرى الحرب الروس بإطلاق النار عليهم في الرأس مباشرة"، منددة بما وصفتها بـ"جريمة حرب".

وتابع البيان: "لا أحد يمكنه اعتبار القتل المتعمد والمنهجي لأكثر من عشرة جنود روس بإطلاق النار مباشرة على رءوسهم بمثابة استثناء مأساوي".

وأشارت إلى أن قواتها تتعامل مع الجنود الأوكرانيين الذين أعلنوا استسلامهم للقوات الروسية، وفقًا لجميع متطلبات اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.

معاملة سيئة من الجانبين

وفي منتصف نوفمبر، ذكر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان في أوكرانيا أن البعثة قابلت 159 أسير حرب (منهم 139 رجلاً و20 امرأة) كانوا محتجزين لدى الاتحاد الروسي (بما في ذلك لدى الجماعات المسلحة الموالية له)، و175 أسير حرب (جميعهم من الرجال) محتجزين لدى أوكرانيا.

وأوضحت أن أسرى الحرب من الجهتين قد تعرضوا أثناء الاعتقال للضرب المطول والتهديد والاعتداء بالكلاب والتجريد من الملابس والتعرض لأوضاع مجهدة، إضافة إلى الطعن أو الصعق بالصدمات الكهربائية.