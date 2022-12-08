فيوتشر يصطدم بالاتحاد السكندرى فى مباراة الصعود للمركز الثانى بجدول الدورى

يشهد ستاد السلام، في الخامسة مساء اليوم الخميس، واحدة من أقوي مباريات الأسبوع السادس للدوري الممتاز بين فيوتشر والاتحاد السكندري.

فيوتشر بقيادة علي ماهر يحتل المركز الرابع برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات على حرس الحدود وأسوان والداخلية والتعادل مع المقاولون وله مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي من الأسبوع الثالث ويسعى للفوز للوصول للنقطة 13 والانفراد بالمركز الثاني.

علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: محمود جنش ومحمود حمدي وأحمد يحيى وعمر كمال عبد الواحد وباسم على وسعد سمير ومحمود مرعي وعلي الفيل وجوزيف جوناثان ومحمود رزق وعلي زعزع وغنام محمد وطارق طه ومحمد فاروق ومحمد رضا ومصطفى البدري وهشام حافظ وهشام عادل وعبد الكبير الوادي وعمر السعيد ومروان محسن وحاجي باري.

وشهدت القائمة غياب كريم نيدفيد للإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام الداخلية ومهند لاشين وأيمن الصفاقسي وأحمد عاطف .

في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على أسوان والداخلية وطلائع الجيش خسر الفريق في الجولة الماضية أمام غزل المحلة ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 12 والصعود للمركز الثاني خاصة أن له مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الرابع.

الصربي زوران مانووفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة، وهم: المهدي سليمان وعمرو خليل وصبحي سليمان وهشام صلاح وجافين كيزيتو ومحمد الصالح ومحمود علاء وخالد صبحي وصبري رحيل وخالد الغندور ومورو ساليفو ومحمود عبد العزيز ومروان عطية وسعيدو سمبوري ومحمد فارس وكريم الديب وإبراهيم حسن وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وإسلام عبد النعيم وأوستن أموتو وكريستوفاو مابولولو.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده أحمد حسام طه وإبراهيم السوداني ومعهم مبروك نبيل حكما رابعا وعبد العزيز سيد حكم فيديو وهشام الدسوقي مساعد حكم فيديو.