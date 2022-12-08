الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حول الكتابة وقضاياها».. الروائى الكبير صنع الله إبراهيم فى ضيافة «هن»

صنع الله إبراهيم
صنع الله إبراهيم

حول الكتابة وقضاياها، يحل الروائي الكبير صنع الله إبراهيم، في ضيافة دار "هن" للنشر، وذلك في اللقاء المفتوح والمقرر أن يعقد في السابعة من مساء غد الجمعة.

يتحدث الروائي صنع الله إبراهيم، حول الكتابة وقضاياها، سواء فيما يخص الحركة النقدية، والمشهد الثقافي الحالي، والأصوات الأدبية خاصة من جيل الشباب، كما يتطرق في حديثه إلى مسيرته الأدبية وأهم أعماله الإبداعية والروائية.

والروائي صنع الله إبراهيم، يعد من أبرز وجوه الحركة الأدبية والإبداعية في جيل الستينيات، تميزت كتاباته بالتوثيقية، حيث حرص “صنع الله” على تضمين العديد من الوثائق، سواء تلك المنشورة في الصحف أو غيرها من الكتب التاريخية حول قضايا المجتمع المصري وأحواله منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وحتى آخر رواياته.

إطلالة على عالم الكاتب الروائي صنع الله إبراهيم

وصنع الله إبراهيم، كتب ونشر العشرات من الأعمال الروائية، نذكر من بينها روايات: "تلك الرائحة"، والتي منعت من النشر في الستينيات حتى نشرت في الثمانينيات، وتضم الرواية نصوصًا أدبية متفرقة كتبها "صنع الله" خلال فترة سجنه في الستينيات من القرن العشرين، لاتهامه بالانضام إلى الحزب الشيوعي. 

وتوالت روايات صنع الله إبراهيم المثيرة للجدل حتى اليوم، بدءا من روايته "نجمة أغسطس"، مرورا بروايته "اللجنة"، والتي كان قد أجرى الفنان الراحل نور الشريف بعض البروفات لعرضها على المسرح لكن المشروع لم يكتمل ولم تعرض.

بالإضافة إلى رواياته الأخرى: "شرف، ذات، بيروت .. بيروت، القانون الفرنسي، التلصص، العمامة والقبعة، الجليد، وردة، برلين 69، 1970". 

كما خاض صنع الله إبراهيم تجربة السرد القصصي، حيث صدرت له المجموعات القصصية: "أرسين لوبين، أبيض وأزرق، الثعبان" وغيرها، كما نشر عدة مؤلفات للأطفال من بينها: "رحلة السندباد الثامنة، يوم عادت الملكة القديمة، عندما جلست العنكبوت تنتظر، الحياة والموت في بحر ملون، الدولفين يأتي عند الغروب، اليرقات في دائرة مستمرة"، بالإضافة إلى كتابات: "يوميات الواحات"، والذي ينتمي إلى أدب السجون، وكتاب "إنسان السد العالي"، وكتاب "النيل مآسي". 

حصل الروائي صنع الله إبراهيم، على جائزة ابن رشد للفكر الحر للعام 2004، بينما رفض جائزة ملتقى القاهرة للإبداع الروائي العربي في العام 2003. 

حول الكتابة وقضاياها الروائي الكبير صنع الله إبراهيم في ضيافة هن صنع الله إبراهيم دار هن للنشر

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