الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شقيقة خامنئى تنتقده: لا يستمع لصوت الشعب

بدري حسيني خامنئي
بدري حسيني خامنئي وشقيقها آية الله علي خامنئي

انتقدت بدري حسيني خامنئي، شقيقة المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، حكومة البلاد، واصفة إياها بـ "الخلافة الاستبدادية".
وفي رسالة نشرها نجلها المقيم في فرنسا، محمود مراد خاني، على تويتر، اتهمت بدري الزعيم الإيراني "بعدم الاستماع لصوت الشعب".
وقالت في الرسالة: "كواجب إنساني، قبل عدة سنوات، رفعت مرارا صوت الشعب إلى آذان أخي، لكنه لم ينصت إلي واتبع طريق (مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله) الخميني في قمع وقتل الناس"، مضيفة أنها قطعت لاحقا علاقاتها به.
ومنذ 16 سبتمبر الماضي، تتواصل احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.
وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة. 

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