الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تحذير من استخدام المضاد الحيوى: فى هذه الحالة يصبح أكثر ضررًا

المضاد الحيوى
المضاد الحيوى

أكد الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ ميكروبيولوجي، أهمية زيادة المناعة للوقاية من الفيروس المخلوي، قائلًا: "إن الفيروسات التنفسية والأمراض المعدية التي تصيب الجهاز التنفسي تنتشر بشكل أسرع  في الخريف والشتاء". 

وأضاف الدكتور عبدالجواد هاشم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، أن عدد الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي يزيد عن 300 فيروس، لافتًا إلى أن جميعها ذات أعراض متشابهة.

وأوضح أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال فقط حتى عمر سنتين، وأعداد محدودة جدًا من كبار السن، حيث تعتبر هاتين الفئتين بشكل خاص ذات مناعة ضعيفة، وتتركز خطورته على الأطفال حتى عمر السنتين. 

وأشار إلى أن بداية الإجراءات الاحترازية تتمثل في أن أي شخص يشعر بأنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو احتقان في الحلق أو سخونية أو كحة، هو الالتزام بالمنزل وخاصة الفراش، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتناول السوائل، ويتم معالجته بناءً على الأعراض التي تظهر عليه.

وفيما يتعلق باستخدام المضادات الحيوية في العلاج، قال: "إذا شعر الفرد بارتفاع درجة الحرارة، عليه أن يتناول مسكن خافض للحرارة، لأنه عند المقارنة بين نسبة الإصابات البكتيرية بنظيرتها الفيروسية، سنجد أن الفيروسية سوف تتعدى الـ 90%  من حالات الإصابة بالجهاز التنفسي، وهذا يعني أن استخدام المضادات الحيوي مع أول ظهور لدرجات الحرارة لا يوجد منه فائدة، بل على العكس يكون منه ضرر".

وتابع:"عند ارتفاع درجة حرارة الجسم، يفضل ألا يأخذ المريض أي مضاد حيوي لمدة يومين حتى يقوم بتهيئة جهازه المناعي".

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تحذير من استخدام المضاد الحيوى: فى هذه الحالة يصبح أكثر ضررًا

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