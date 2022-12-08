أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 8-12-2022

استقرت أسعار الدواجن اليوم عند نفس مستوى الأسعار الذي بدأت في تسجيلها منذ ما يقرب من أسبوعين، وبلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء 38 جنيه في بورصة الدواجن ويرتفع ثمنها عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك، فيما شهدت أسعار البيض عودة جديدة للارتفاع، حيث بلغ متوسط سعر البيض 75 جنيهًا للكرتونة في المزارع.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الدواجن و البيض اليوم الخميس 8-12-2022.

أسعار الفراخ اليوم

بلغ سعر الفراخ البيضاء وزن كيلو من 38.00 جنيه إلى 39.00 جنيه.

سعر الدواجن الساسو وزن كيلو من 56.00 جنيه إلى 57.00 جنيه.

سعر الدواجن البلدي وزن كيلو من 59.00 جنيه إلى 61.00 جنيه.

سعر الدواجن أمهات وزن أبيض وزن كيلو من 24.00 جنيه إلى 25.00 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر كتكوت أبيض يوم 01.75 جنيه 02.00 جنيه.

كتكوت ساسو يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه كتكوت بلدي يوم 04.00 جنيه 04.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي يوم 06.50 جنيه 07.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي يوم 14.00 جنيه 15.00 جنيه.

كتكوت بط مولارد يوم 15.00 جنيه 15.50 جنيه.

لحم بط فرنساوي 24.00 جنيه 24.50 جنيه.

لحم بط مسكوفي 47.00 جنيه 47.25 جنيه.

لحم بط مولارد 31.00 جنيه 32.50 جنيه .

سعر كتكوت رومي أسمر يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي بوم شهر 16.00 جنيه 16.50 جنيه.

كتكوت رومي برونزي يوم 16.50 جنيه 17.00 جنيه.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوم 44.00 جنيه 44.50 جنيه

سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 02.25 جنيه 02.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض هجين يوم 02.75 جنيه 03.00 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض 14 يوم 05.50 جنيه 06.00 جنيه

سعر البيض اليوم