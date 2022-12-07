الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

البيض
البيض

أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار البيض بدأت ترتفع مجددًا فى الأسواق، وزادت بمقدار ٥ جنيهات فى الكرتونة الواحدة، للبيض البلدى، نتيجة قلة المعروض وتصفية بعض المربين مشروعاتهم نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأعلاف.

وأوضح أن أزمة مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأعلاف، سببها الإفراجات الجمركية المحدودة عن مستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن سعر طن الذرة ارتفع بنحو ألفى جنيه مع بداية الأسبوع الجارى، ليسجل ١٣ ألف جنيه مقابل ١١ ألف جنيه الخميس الماضى.

واختتم: «على الرغم من اتفاق الحكومة مع البنك المركزى وأطراف المنظومة على إدخال كميات أسبوعية تكفى حاجة السوق، فإن شكاوى المنتجين تكررت بشأن عدم دخول كميات كافية من الأعلاف، وبالتالى عودة المناشدات لرئيس الوزراء ووزير الزراعة لحل المشكلة».

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد أعلن عن أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، مؤكدًا أنه، خلال الأسبوع الماضى، تم الإفراج عن ٨٤ ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى ٥١ مليون دولار، والإفراج شمل ٣٢ ألف طن من الذرة بحوالى ١١ مليون دولار، وحوالى ٥٢ ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى ٣٧ مليون دولار وأيضًا إضافات أعلاف بحوالى ٣ ملايين دولار.

وأضاف أن إجمالى ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من ١٦ أكتوبر حتى ١ ديسمبر الجارى بلغ ٩٦٠ ألف طن، منها ٦٤٣ ألف طن ذرة، و٣١٧ ألف طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالى مبلغ ٤٨٣ مليون دولار.

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