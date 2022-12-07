الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمير مرتضى عن غياب الوردى: يمر بحالة نفسية سيئة منذ مباراة الأهلى

زكريا الوردي
زكريا الوردي

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن السر وراء غياب زكريا الوردي لاعب الفريق خلال المباريات الأخيرة.

وقال أمير في تصريحات صحفية عن سبب غياب الوردي: "اللاعب يعاني من مشكلة نفسية منذ مباراة السوبر المصري أمام الأهلي وشعوره بتحمله مسئولية الخسارة".

وأضاف: "نحاول مساعدته للخروج من تلك الحالة، وأرسلنا إلى والدته للحضور إلى مصر لكنها تعرضت لوعكة صحية وسنوضح بعض الأمور قريبًا".

وتحدث عن مباراة طلائع الجيش، مؤكدًا على أن الفوز كان مهمًا للغاية بعد أن صادف الفريق سوء حظ وعدم توفيق في آخر مباراتين".

وأشار إلى أن عودة أحمد فتوح ومحمد عبدالغني كانت من إيجابيات المباراة، مؤكدًا أن فتوح شارك وظهر بشكل جيد وسجل هدفًا رائعصا، بالإضافة ليوسف حسن الذي سيحصل على الفرصة بشكل تدريجي".
 

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا على طلائع الجيش برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

أمير مرتضى منصور زكريا الوردي الاهلى الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

قانون الإجراءات الضريبية: «أسراركم فى أمان»

خبير الزراعة الحيوية محمد يوسف: مؤتمر المناخ COP27 حقق مكاسب متعددة للقطاع الزراعى فى مصر والعالم

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى المؤتمر العلمى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟