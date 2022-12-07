إضاءة فنار رأس البر باللون «البرتقالى» لمناهضة العنف ضد المرأة

قامت محافظة دمياط بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإضاءة فنار رأس البر اليوم باللون البرتقالي كجزء من مبادرة "لوّن العالم بُرتقاليًا"، حيث يرمز اللون البرتقالي عالميًا إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في إطار حملة الـ١٦يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

ونظرًا لتمتع فنار رأس البر بطبيعة خاصة لإطلالته على نقطة التقاء النيل بالبحر المتوسط، قد تمت إنارته باستخدام كشافات موفرة للطاقة حفاظًا على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على دعمها وتعاونها الدائم مع المجلس وفرعه بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات أمامه لدعم وتمكين المرأة.

من جانبها وجهت كريستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خالص الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تعاونها والتزامها الدائم لتعزيز تمكين المرأة بمختلف المجالات.



جدير بالذكر أن ملف العنف ضد المرأة هو أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها المحافظة وقد تم افتتاح المساحة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج في 2021 بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من المبادرة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمدن والمساحات العامة الآمنة للنساء والفتيات، والتي تهدف إلى ضمان تمكين النساء والفتيات في مصر اجتماعيًا واقتصاديًا في الأماكن العامة دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف بما فيها التحرش الجنسي.

وقد كانت محافظة دمياط من بين المدن العشر في جميع أنحاء العالم التي فازت بجائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021 تقديرًا لإنجازاتها الهامة في تعزيز وتطوير برامج التنمية المستدامة، بما في ذلك المساحة الصديقة للنساء في عزبة البرج.