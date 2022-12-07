الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

إضاءة فنار رأس البر باللون «البرتقالى» لمناهضة العنف ضد المرأة

إضاءة الفنار باللون
إضاءة الفنار باللون البرتقالي

قامت محافظة دمياط بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإضاءة فنار رأس البر اليوم باللون البرتقالي كجزء من مبادرة "لوّن العالم بُرتقاليًا"، حيث يرمز اللون البرتقالي عالميًا إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، في إطار حملة الـ١٦يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة.

ونظرًا لتمتع فنار رأس البر بطبيعة خاصة لإطلالته على نقطة التقاء النيل بالبحر المتوسط، قد تمت إنارته باستخدام كشافات موفرة للطاقة حفاظًا على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على دعمها وتعاونها الدائم مع المجلس وفرعه بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات أمامه لدعم وتمكين المرأة.
من جانبها وجهت كريستين عرب؛ ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، خالص الشكر للدكتورة منال عوض محافظ دمياط على تعاونها والتزامها الدائم لتعزيز تمكين المرأة بمختلف المجالات.


جدير بالذكر أن ملف العنف ضد المرأة هو أحد الملفات الهامة التي تعمل عليها المحافظة وقد تم افتتاح المساحة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج في 2021 بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من المبادرة العالمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، للمدن والمساحات العامة الآمنة للنساء والفتيات، والتي تهدف إلى ضمان تمكين النساء والفتيات في مصر اجتماعيًا واقتصاديًا في الأماكن العامة دون التعرض لأى شكل من أشكال العنف بما فيها التحرش الجنسي. 

وقد كانت محافظة دمياط من بين المدن العشر في جميع أنحاء العالم التي فازت بجائزة اليونسكو لمدن التعلم 2021 تقديرًا لإنجازاتها الهامة في تعزيز وتطوير برامج التنمية المستدامة، بما في ذلك المساحة الصديقة للنساء في عزبة البرج.

الأمم المتحدة للمرأة التنمية المستدامة التحرش الجنسي الدكتورة منال عوض محافظ المجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

قانون الإجراءات الضريبية: «أسراركم فى أمان»

خبير الزراعة الحيوية محمد يوسف: مؤتمر المناخ COP27 حقق مكاسب متعددة للقطاع الزراعى فى مصر والعالم

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

«شعبة الدواجن»: أزمة الأعلاف ترفع أسعار البيض مجددًا

رئيس جامعة سوهاج يشارك فى المؤتمر العلمى للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟