أحمد موسى: العالم العربى له الحق فى البحث عن مصالحه

قال الإعلامي أحمد موسى إن هناك اتفاقيات كبيرة ستوقع بين الأشقاء في السعودية وبين الصين، لافتًا إلى أن هناك حفاوة كبيرة جدًا بزيارة الرئيس الصيني إلى السعودية.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الجميع اليوم يبحث عن المصالح، مؤكدًا أن كل دول العالم اليوم تبحث عن مصالحها، من أول الولايات المتحدة التي تبحث عن مصالحها، الصين أيضًا تبحث عن مصالحها، الاتحاد الأوروبي وروسيا، ونحن أيضًا كعالم عربي لنا الحق المشروع في أن نبحث عن مصالحنا.

وأكد أن العالم العربي لا يذهب لعمل حلف مع الصين ضد أمريكا، ولا مع روسيا ضد أمريكا، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية دولة لها مصالح كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن المملكة العربية السعودية تصدر 3 ملايين برميل من النفط إلى الصين كل يوم.

وأشار إلى أن هناك انطلاقة كبيرة من المنطقة العربية إلى العالم كمركز للوقود الأحفوري والغاز والطاقة.

وبين أن دول الاتحاد الأوروبي تشعل أزمة مع أمريكا، معقبًا: "لدينا إرادة سياسية وأصبحنا لا نعتمد على دولة معينة، لدينا سلاح من كل دول العالم، من الصين وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا".