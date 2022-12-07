الزمالك يستعيد نغمة الانتصارات برباعية فى شباك الطلائع

استعاد الزمالك نغمة الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش برباعية نظيفة، في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وإمام عاشور في الدقيقة 57 وأحمد فتوح في الدقيقة 83 ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.



أحداث الشوط الأول

البداية كانت مباغتة من جانب فريق طلائع الجيش، حيث سدد خالد قمر كرة ساقطة من مسافة بعيدة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

زيزو أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع لخارج الملعب، ركلة ركنية ثانية لصالح الزمالك من جهة اليمين.

وتقدم الزمالك بهدف في الدقيقة 20 من رأسية حمزة المثلوثي لكن بعد تدخل من حكم الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي وجود تسلل على اللاعب حمزة المثلوثي.

في الدقيقة 25 مصطفى شلبي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم أرسل تمريرة عرضية وشتتها أحمد سمير مع مطالبة لاعبو الزمالك بركلة جزاء وحكم اللقاء أمر باستئناف المباراة.

واستطاع الزمالك أن يتقدم في الدقيقة 43، بعدما أرسل زيزو تمريرة أرضية من الركلة الثابتة وغالطت الحارس عماد السيد لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.



الشوط الثاني

الزمالك واصل سيطرته وبحثه عن تسجيل الهدف الثاني.

في الدقيقة 49 إسلام محارب أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار سيطر عليها حسام عبد المجيد من داخل منطقة الجزاء.

أحمد متعب استلم الكرة على يسار منطقة الجزاء ومرر الكرة أمام المرمى ولكن أمسك بها عواد.

وجاء الهدف الثاني لصالح الزمالك، سيد عبد الله استلم الكرة داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ثم مررها للاعب إمام عاشور المنطلق لداخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة مباشرة لتمر على يسار الحارس لداخل الشباك.

في الدقيقة 75 ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة محمد فتح الله للاعب مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء.

زيزو سدد الكرة من نقطة الجزاء وتصدى لها الحارس عماد السيد.

وفي الدقيقة 83 سجل الزمالك الهدف الثالث بعد تبادل تمرير الكرة بين إمام عاشور وأحمد فتوح واستلم الأخير الكرة خلف المدافعين ثم سدد الكرة من فوق الحارس عماد السيد لتسكن الشباك.

زيزو انطلق بالكرة من منتصف الملعب وانفرد بالحارس عماد السيد ولكن سدد الكرة بشكل غريب وتصدى لها الحارس بسهولة.

وسجل يوسف أسامة نبيه الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل من الضائع بعد انطلاقة ومراوغة أكثر من لاعب ثم سدد في الشباك.

