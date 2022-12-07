الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تطورات الوضع في إضراب الصيادلة بتونس

الدواء
الدواء

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا حول أزمة الدواء وإضراب الصيادلة في تونس بعد تدخل الرئيس التونسي قيس سعيد.

بيان نقابة الصيادلة اليوم

وقالت نسرين رمضاني، مراسلة القاهرة الإخبارية من تونس في مداخلة "سكايب"، مع برنامج "المراقب"، مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" إن نقابة الصيادلة اليوم نشرت بيانا أعلنت فيه أنها تستأنف عملها بعد قرار الإضراب عن العمل.

وأضاف أن البيان جاء بعد أن زار الرئيس التونسي  قيس سعيد، إحدى الشركات المصنعة للأدوية وقال إنها في طريقها للانفراج، واليوم جاء بيان استئناف نشاط العمل.

وتابعت أن أزمة الأدوية في تونس ليست جديدة  فمنذ فترة كانت هناك أدوية مفقودة، والتي ترتبط بأزمة أخرى تعاني منها الصيدلية المركزية بتونس والتي توزع الأدوية على الصناعات بسبب الديون التي تحتاج لاستخلاصها من الصندوق الوطني للتأمين على المرضى.

وكشفت أن سبب الإضراب هو الضريبة على هامش ربح الموردين، وأنهم يقولون إنها أكبر  من ربهم وأنهم سيعانون من مشاكل اقتصادية وطالبوا باعفائهم منها ولكن لم يجدوا حلًا من وزارة العمل.

القاهرة الإخبارية الصيادلة إضراب تونس أزمة الدواء الرئيس التونسي قيس سعيد

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