إعلان اسم رئيس قطاع «الفنون التشكيلية» الجديد الأسبوع المقبل

بعد إنهاء ندب خالد سرور..

قال مصدر مطلع بوزارة الثقافة، إن الوزارة أنهت ندب الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية يوم الاثنين الماضى الموافق 5 ديسمبر 2022، موضحا أنه من المقرر التصديق على قرار تولى الرئيس الجديد لقطاع الفنون التشكيلية فى مستهل الأسبوع المقبل عقب عودة الدكتورة نيفين الكيلانى من الخارج.

وأضاف المصدر لـ"الدستور": “لم يستقر حتى الآن على اسم المرشح الجديد لتولى رئاسة القطاع خلفًا لسرور”.

يشار إلى أن الدكتور خالد سرور تولى رئاسة قطاع الفنون التشكيلية فى عام 2015، خلفًا للدكتور والفنان التشكيلى حمدى ابو المعاطى.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد سرور حاصل على دكتواره الفلسفة فى التربية الفنية تخصص تصميم بعنوان "الوحدات الزخرفية ذات الدلالة فى الحضارة المصرية القديمة كمدخل لإثراء الشعار المعاصر"، بجامعة حلوان 2000.

وحاصل على ماجستير فى الرسوم التوضيحية بعنوان `مداخل جديدة لتصميم كروت توضيحية لجانب من مقرر مادة الجغرافيا لتلاميذ الصف الخامس من المرحلة الإبتدائية فى مصر كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 1994، وبكالوريوس كلية التربية الفنية - جامعة حلوان 1988.

ومن ضمن المهام الفنية التى كلف بها، عضو لجنة تحكيم صالون الشباب الخامس عشر مصر 2003، وعضو لجنة تحكيم صالون الشباب السابع عشر مصر 2005 ، قوميسير مساعد للجناح المصرى فى بينالى فينيسيا الدولى الدورة الثانية والخمسين 2007، وقوميسير مصر بمعرض البيئة الشعبية المصرية فى مدينة فيينا ـ النمسا 2007.

ومن ضمن الجوائز الدولية التى حصل عليها جائزة بينالى الخرافى الدولى الرابع للفن العربى المعاصر - الكويت 2010.