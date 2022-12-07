الابتكار الزراعي في ختام فعاليات دورة «فوود أفريكا»

في ختام فعاليات معرض فوود افريكا في دورته السابعة تم تنظيم جلسة نقاشية تحت عنوان مشروع الابتكار الزراعي (الوكالة الألمانية للتنمية) ودوره فى زيادة الصادرات الزراعية مع التركيز على قطاع النباتات الطبية والعطرية والفلفل والثوم والبصل.

وأدارت الجلسة لمياء المليجي استشاري تطوير الأعمال والتسويق مشروع الابتكار الزراعي AIP وشارك في الجلسة ميريم فرناندو مدير مشروع الابتكار الزراعي، وهبة سهيل مدير قطاع المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، و هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية و ريهام غازي مدير ادارة التدريب وتطوير الاعمال بغرفة الصناعات الغذائية وتيسير حراز المدير التنفيذي لمجموعة حراز و مايكل شتايدل مستشار اول الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB ) لوكسمبورج ، الى جانب حضور عدد كبير من المتخصصين والخبراء.

وأكدت لمياء المليجي استشاري تطوير الاعمال والتسويق مشروع الابتكار الزراعي AIP أن مشروع الابتكار الزراعي يعمل مع مجموعة واسعة من الشركات فى القطاعين العام والخاص، ويستهدف المشروع عدد من الحاصلات الطبية والعطرية ذات القيمة العالية.



وأشارت إلى أن الابتكار الزراعي يهدف لدعم صغار المزارعين و المنتجين واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع الكفاءات و الاستفادة من المنتجات بطريقة صحيحة وخالية من العيوب.

وأكدت مدير قطاع المعارض بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية ان المجلس التصديري يتولى مساعدة الشركات لزيادة الصادرات المصرية وفتح اسواق جديدة ومعاونة الشركات في اختيار اسواق مناسبة.

وأوضحت ريهام غازي مدير ادارة التدريب وتطوير الاعمال بغرفة الصناعات الغذائية أن النباتات الطبية والعطرية تتميز بجودة عالية في محافظات بني سويف والمنيا واسيوط والفيوم ، مشيرة الي انه تم عمل وحدة للتجميع في 3 محافظات لتجميع واستخلاص منتجات النباتات الطبية والعطرية من خلال برنامج تدريبي متكامل يغطى مختلف نقاط التطوير للحصول علي منتج متميز.

وقال تيسير حراز، المدير التنفيذي لمجموعة حراز إن إنتاج النباتات الطبية والعطرية يبدأ من خلال المزارع ويحتاج إلى توعية للوصول الي منتج ذو جودة عالية ويعود بالنفع علي المزارع من خلال زيادة العائد المادي.

وأشار إلي أن الابتكار الزراعي يستهدف المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعى وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد مع التركيز على استكشاف الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وقال هاني حسين، المدير التنفيذي للمجاس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن استراتيجية العمل بالمجلس تهدف الى زيادة القدرة التنافسية للحاصلات المصرية من خلال تقديم خدمات التسويق والتصدير من خلال ربط المزارعين بمصادر التسويق لتحقيق الربح لهم والمساهمة في حل المشاكل التي تواجه المزارعين.

أوضح أنه تم عمل ادارة للتدريب والدعم الفني من خلال تقديم التقنيات الحديثة للمزارعين للعمل على زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي، مع تقديم خدمات التطوير المؤسسي والذى يتم من خلال اختيار مجموعة من المدربين المتميزين فنياً لضمان تحقيق الاستدامة والتنمية.