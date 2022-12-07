الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة أوراق سائق أتوبيس للمفتي بتهمة قتل زوجته في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار هانى مطاوع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد نصر، وأحمد شحاته، بأمانة سر ماهر الشوبرى، وبإجماع الآراء بإحالة أوراق سائق أتوبيس لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه لقتل زوجته عمدا، وحددت جلسة 4 يناير للنطق بالحكم.

كان المستشار أمجد المنوفى، المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد أحال المتهم "عوض.س.م" 45 سنة سائق أتوبيس، إلى محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طنطا "مأمورية شبرا الخيمة" وذلك على خلفية التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة فى القضية رقم 19356 لسنة 2019 جنايات مركز الخصوص المقيدة برقم 3382 لسنة 2019 کلى جنوب بنها.

وترجع وقائع القضية أنه فى يوم 2019/8/19 بدائرة قسم الخصوص محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "مروة.ا.س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى طعنها بصدرها وتيقن من وفاتها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكد مجرى التحريات بالقضية بقيام المتهم بمداومة التحرش الجنسى بنجلتيه، إلى أن قامت نجلته بترك المنزل والتوجه لمنزل عائلة المجنى عليها، وأخبرت والدتها بما حدث، فقام المتهم بقتل زوجته خوفا من افتضاح أمره.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

التحرش الجنس المتهم بقتل زوجته حبس المتهم متهم بقتل زوجته محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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