الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فوافي وعبده يحيى.. تشكيل غزل المحلة الرسمي لقمة الأهلي بالجولة السادسة للدوري

بابا فاسيليو
بابا فاسيليو

أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لغزل المحلة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الأهلي، في مسابقة الدوري الممتاز.

موعد قمة غزل المحلة والأهلي بالدوري الممتاز

ويستضيف غزل المحلة نظيره المارد الأحمر، في تمام الخامسة مساء، على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز موسم 2022-2023.

وجاء تشكيل المحلة لقمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الحضري.

خط الدفاع: إيهاب سمير ومصطفى العش، ومعاذ الحناوي ومحمد جابر.

خط الوسط: حميد ماو وأحمد النادري، وجابرييل أوروك وأحمد الشيخ.

خط الهجوم: باولن فوافي وعبده يحيى.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

عمرو شعبان وصلاح ريكو، وسيد الشبراوي وابراهيما كونيه، وخالد الإخميمي وكريم مصطفى، ومحمد بازوكا وعبد الرحمن أجويرو، ومحمد نبيه.

ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من محمد الحنفي حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل حكم مساعد أول، وأحمد رشدي حكم مساعد ثان، وهشام الفلال حكما رابعا، ومحمود بسيوني حكم فيديو وخالد حسين حكم مساعد فيديو.

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق على مدار الجولات الماضية، جعلته ينافس بقوة على القمة التي يتربع عليها الأهلي برصيد 12 نقطة.

واستهل زعيم الفلاحين ظهوره هذا الموسم بالدوري الممتاز، بالتعادل الإيجابي مع المقاولون العرب بهدف لكل منهما، ثم الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 2-1، وأسوان بهدف نظيف، وأخيرا الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0.

تجدر الإشارة إلى أن زعيم الفلاحين، قد نجا بأعجوبة من شبح الهبوط الموسم الماضي، حيث جاء الفريق في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بالتساوي مع الجونة، إلا أن فارق المواجهات المباشرة، هي التي قادت الفريق للصمود بين الكبار بدوري الأضواء والشهرة.

وتعد تجربة فاسيليو هي الثانية له بالدوري المصري الفترة الماضية، بعد تجربته مع وادي دجلة في وقت سابق، حيث تولي المسئولية الفنية لغزل المحلة مطلع الموسم الجاري.

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