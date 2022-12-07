رئيس الوزراء: نحاول التخفيف عن المواطنين الزيادة فى الأسعار بقدر إمكاناتنا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة كل ما يثار حول الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البعض يروج أخبارا حول قرض صندوق النقد، والموعد الذي يناقش فيه الملف المصري، وكل من يروج "كلاما مغلوطا"، موضحًا أن الحكومة تعرف الموعد الذي سيناقش فيه الملف المصري، ولا يوجد أي تغيير فيه.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل جيد ملف التخضم، متابعا: "الدعم اللى بنقدمه هو في النهاية يقع على عاتق الموازنة بتاعتنا والقدرات المالية، ومنقدرش نتحمل أكتر من اللى حاطينه في إطار الموازنة".

وواصل: "نحاول بقدر إمكاناتنا التخفيف عن المواطنين في زيادة الأسعار، وكدولة ندعم الفئات التي تحتاج للدعم وده بيحصل من خلال توسعة مظلة تكافل وكرامة والدعم التمويني وزيادة المرتبات وغيرها".

وأردف رئيس الوزراء: "التحدي الأكبر أمامنا هو توفير السلع في كل مكان، ولازم نعرف إن الزيادة في بعض السلع طبيعية لأن المدخلات زادت وليس من العدالة أقول متحصلش زيادة لكن تحصل بطريقة عقلانية وعادلة".