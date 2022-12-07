الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رئيس الوزراء: نحاول التخفيف عن المواطنين الزيادة فى الأسعار بقدر إمكاناتنا

سلع
سلع

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتابع على مدار الساعة كل ما يثار حول الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن البعض يروج أخبارا حول قرض صندوق النقد، والموعد الذي يناقش فيه الملف المصري، وكل من يروج "كلاما مغلوطا"، موضحًا أن الحكومة تعرف الموعد الذي سيناقش فيه الملف المصري، ولا يوجد أي تغيير فيه. 

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تتابع بشكل جيد ملف التخضم، متابعا: "الدعم اللى بنقدمه هو في النهاية يقع على عاتق الموازنة بتاعتنا والقدرات المالية، ومنقدرش نتحمل أكتر من اللى حاطينه في إطار الموازنة".

وواصل: "نحاول بقدر إمكاناتنا التخفيف عن المواطنين في زيادة الأسعار، وكدولة ندعم الفئات التي تحتاج للدعم وده بيحصل من خلال توسعة مظلة تكافل وكرامة والدعم التمويني وزيادة المرتبات وغيرها".

وأردف رئيس الوزراء: "التحدي الأكبر أمامنا هو توفير السلع في كل مكان، ولازم نعرف إن الزيادة في بعض السلع طبيعية لأن المدخلات زادت وليس من العدالة أقول متحصلش زيادة لكن تحصل بطريقة عقلانية وعادلة".

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء زيادة الاسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

مدبولى: تشكيل لجنة دائمة لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الرخصة الذهبية

الرئيس السيسى يوجه بسرعة تفعيل الرخصة الذهبية لدعم المستثمرين

رسميًا.. وزير البترول يعلن اكتشاف حقل غاز بمنطقة النرجس فى البحر المتوسط

مدبولى: الحكومة تتحرك وفق خطة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها

رئيس الوزراء: نحاول التخفيف عن المواطنين الزيادة فى الأسعار بقدر إمكاناتنا

ماس كهربائى وراء حريق شقة سكنية فى بولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟