زيارات طلابية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار فعاليات وأنشطة فرع مكتبة مصر العامة، لافتًا إلى أن المكتبة شهدت تنظيم العديد من البرامج الترفيهية والندوات وورش العمل وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببناء الإنسان وتهيئة جيل واعٍ ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي استراتيجية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تنظيم ورشة عمل عن "تنمية المهارات في مجال نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان للعاملين بالمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها" بالتنسيق بين مكتبة مصر العامة فرع أسيوط ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة بالإضافة إلى انطلاق دورة تدريبية في التسويق "MARKETING TRANING" لتأهيل الشباب لسوق العمل وورشة تعليم الخط للكبار وختام ورشة الترجمة القانونية كما شهدت المكتبة زيارات لطلاب مدارس السلام الخاصة بمنفلوط وأم المؤمنين الإعدادية بنات بأسيوط مؤكدًا تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات والاستفادة من كافة الخدمات المختلفة التي تقدمها المكتبة للمجتمع الأسيوطي بفئاته.

وأضافت هاجر محروس، مدير مكتبة مصر العامة بأسيوط، أنه تم تنظيم ورشة عمل بالتنسيق والتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وحاضر فيها الدكتور علي صديق، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وتناولت الورشة عدة موضوعات رئيسة وهي حقوق الإنسان ( التعريف - الخصائص - التقسيمات المختلفة) وعلاقة حقوق الإنسان بمكافحة الفساد ودور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودور وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة وسيتم استكمال باقي الورش مع مختلف العاملين لتحقيق الهدف من عقد هذه الورشات وتفعيل منظومة حقوق الإنسان وعمل الوحدة على أرض الواقع من حيث نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على التوعية بأهمية التواصل لتفعيل تلقى الشكاوى في مختلف المجالات للعمل قدر المستطاع على تذليل العقبات وحل مشاكل المواطنين.

IMG-20221207-WA0014

IMG-20221207-WA0015

IMG-20221207-WA0010

IMG-20221207-WA0011

IMG-20221207-WA0012

IMG-20221207-WA0009

IMG-20221207-WA0005