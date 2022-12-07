الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: تدريب 24 شابًا على صيانة الدش والمحمول بأسيوط

القوى العاملة
القوى العاملة

انتهت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، من تنفيذ البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه على مهنة "صيانة الدش وصيانة المحمول" والذى بدأ بمركز التدريب المهني ببني غالب التابع للمديرية، لـ24 متدرب على المهنتين، وعمل التقييم النهائي للمتدربين، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على مهن يتطلبها سوق العمل بالمحافظات واصقال مهاراتهم وفق أحدث أساليب التدريب.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه شهد الاختبارات النهائية للمتدربين والذى تم عقده بمقر مركز التدريب، وأشاد بالمستوى المهني المتميز الذي وصل إليه المتدربون نتيجة للتدريبات النظرية والعملية.

وأفاد مدير المديرية، بأن عدد المتدربين بورشة صيانة الدش بلغ ١١متدربًا، و١٣ متدربًا بورشة صيانة المحمول، وذلك بإجمالي 24 متدربًا، تم تدريبهم على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم بوزارة القوى العاملة، ضمن الخطة التدريبية للعام 2022- 2023.

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البرنامج التدريبي صيانة الدش صيانة المحمول مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط وزير القوى العاملة حسن شحاتة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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