«حياة كريمة»: حوار مجتمعي شامل لتحقيق مطالب أهالي العياط

نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي بقري جرزا بالعياط الذي سيتم بدء العمل فيه ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، وللحوار المجتمعي أهمية في رصد الاحتياجات ثم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعرض كافة الجهود و المشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

وقال محمد سعيد، أحد المواطنين بالمنطقة، إن الحوار المجتمعي له أهمية كبيرة في سماع طلباتنا واقتراحتنا وتنفيذها، وهذا ما كنا نسعى له والكل متعاون بشكل كبير للسماع للأهالي، مضيفًا:"شكرًا حياة كريمة ولكل من سعي لتحقيق طالباتنا بهذه السرعة وشكرًا الرئيس السيسي".

أضاف عز سعيد:"الحوار المجتمعي مهم في المجتمع والاستماع إلى تحدياتنا ومقترحاتنا أثناء الجلسة، خاصة به رئيس المدينة وبعض المسئولين بفهذا ما نشيد به لحياة كريمة ولكل من سعي إليها وتم على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها للحصول علي الموافقات في اقرب وقت وتنفيذ كل ما نحتاجه".

كما تم حصر المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية لتنفيذها داخل إطار المبادرة.

وتعتبر حياة كريمة مبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.