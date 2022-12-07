الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة»: حوار مجتمعي شامل لتحقيق مطالب أهالي العياط

حياة كريمة
حياة كريمة

نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي بقري جرزا بالعياط الذي سيتم بدء العمل فيه ضمن قرى المرحلة الثانية من المبادرة، وللحوار المجتمعي أهمية في رصد الاحتياجات ثم عرض مفصل للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وعرض كافة الجهود و المشروعات التي يتم تنفيذها بالمرحلة الأولى على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة الجيزة بشكل خاص وتوضيح كافة تدخلات المبادرة لتحسين واقع القرى وتوفير احتياجات المواطنين.

وقال محمد سعيد، أحد المواطنين بالمنطقة، إن الحوار المجتمعي له أهمية كبيرة في سماع طلباتنا واقتراحتنا وتنفيذها، وهذا ما كنا نسعى له والكل متعاون بشكل كبير للسماع للأهالي، مضيفًا:"شكرًا حياة كريمة ولكل من سعي لتحقيق طالباتنا بهذه السرعة وشكرًا الرئيس السيسي".

أضاف عز سعيد:"الحوار المجتمعي مهم في المجتمع والاستماع إلى تحدياتنا ومقترحاتنا أثناء الجلسة، خاصة به رئيس المدينة وبعض المسئولين بفهذا ما نشيد به لحياة كريمة ولكل من سعي إليها  وتم على مطالب وشكاوى المواطنين وتجميعها للحصول علي الموافقات في اقرب وقت وتنفيذ كل ما نحتاجه".

كما تم حصر المطالب الخاصة بالمبادرة لتوجيهها للجهات المعنية لتنفيذها داخل إطار المبادرة.

وتعتبر حياة كريمة مبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل الآني والعاجل لتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، ذلك المواطن الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي والذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية، لقد كان المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي تحمل كافة الظروف والمراحل الصعبة بكل تجرد وإخلاص وحب للوطن.

استمر احتياجات المواطنين الرئاسي الرئيس عبد الفتاح الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

النيابة تأمر بحبس مدرس متهم بضرب طفلة حتى وفاتها فى أسيوط

المتهم بضرب طفلة حتى وفاتها بمدرسة ابتدائية ينكر الواقعة

أيمن الجميل: المشروعات القومية توفر ملايين فرص العمل للشباب والقطاع الخاص شريك فى التنمية

باستثمارات 100 مليون دولار.. تدشين مصنع صديق للبيئة بالعاشر من رمضان

«حياة كريمة» تُعيد الحياة لأهالي قرية «العصارة» بأسيوط

واشنطن تمنع منح تأشيراتها لسياسيين السودانيين المعرقلين للاتفاق الإطاري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

د. القس صفوت البياضى

مصر الفرعونية.. والفلسفة الإغريقية

صور

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟