الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشارك فى مؤتمر تعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ فى الصومال

أحمد نايف رشيد الدليميّ
أحمد نايف رشيد الدليميّ

شارك السفير العراقي في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف رشيد الدليمي، في مؤتمر جامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول الجفاف والأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود مع تغير المناخ في الصومال، في مقر الأمانة العامة. 

وألقى السفير كلمة ركز فيها على موقف العراق الثابت والراسخ في دعم الصومال، وحرص الحكومة العراقية على تسديد مساهمات صندوق الدعم المقدم إلى دولة الصومال الشقيقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق إثر الحرب على الإرهاب، وجائحة كورونا.

وشهد جدول الأعمال عددًا من الملفات المتعلقة بالأزمة في الصومال، تناولت آليات تنسيق الاستجابة العاجلة في المناطق المهددة بالمجاعة، والنظر في الاستثمارات المطلوب توفيرها للبنى التحتية، فضلًا عن تطوير استراتيجية شاملة لتنسيق الجهود والمساعدات المستقبلية.

جدير بالذكر أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من المنظمات الدولية والعربية والمجتمع المدني، بهدف المساهمة العاجلة في خلق حلول لمواجهة الأزمة الإنسانية في الصومال. 

السفير العراقي في القاهرة أحمد نايف رشيد الدليم العراق الصومال الحكومة العراقية

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