«الصحة»: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ237 آلف مواطن الشهر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ237 آلف و65 مواطن، من خلال 164 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 37 ألف و914 تحليل معمل وأشعة، وعقد 52 ألف و809 ندوات تثقيفية، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 6آلاف و707 حالات للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا أثناء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 12 آلف و805 مواطنين بمحافظة أسوان، و 11 آلف و631 مواطنًا بأسيوط، و35 آلف و216مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و341 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و 4آلاف و700 مواطناً بالأقصر، و2174 مواطنًا بالبحر الأحمر، و15 آلف و813 مواطناً بالبحيرة، و11آلف و 612مواطنًا بالجيزة، و11آلف و175 مواطناً بالدقهلية، و 2109 مواطناً بالسويس، و14آلف و 6مواطنين بالشرقية، و14 آلف و700 مواطناً بالغربية، و5 آلاف و557 مواطناً بالفيوم.

وقال الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ17 آلف و45 مواطناً بالقاهرة، و 9آلاف و645 مواطنًا بالقليوبية، و7 آلاف و554 مواطنًا بالمنوفية، و10 آلاف و738مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و481 مواطناً بالوادي الجديد، و9 آلاف و435 مواطناً ببني سويف، و1399 مواطنًا بجنوب سيناء، و7آلاف و283 مواطناً بدمياط، و8 آلاف و812 مواطنًا بسوهاج، و5 آلاف و37 مواطناً بقنا، و6 آلاف و253 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 3 آلاف و544 مواطناً بمطروح.