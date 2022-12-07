أسوشيتد برس: إصابة 155 شخصا في حادث تصادم قطارين بشمال شرقي إسبانيا

أفاد مسؤولون إسبان، اليوم الأربعاء، بإصابة 155 شخصا في حادث تصادم قطارين بشمال شرقي إسبانيا.

وقال مسؤولون إسبان إن اصطدام قطارين بالقرب من برشلونة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 155 شخصًا، لكن لم يصب أي منهم بالخطورة، وذلك وفق وكالة أسوشيتد برس.

وأوضحت خدمات الطوارئ في كاتالونيا إنه على الرغم من نقل 3 أشخاص إلى المراكز الطبية، لم يتم اعتبار أي من الركاب مصابين بجروح خطيرة ولم يدل المسؤولون بمزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابات.

ويقول المسؤولون إن التصادم وقع على خط قطار في مونتكادا إي ريكساك، وهي بلدة تقع شمال برشلونة مباشرة، مشيرين الى ان رجال الإطفاء إنه لم يُحاصر أي ركاب.

وقالت إيستر كابيلا، ممثلة الحكومة الكاتالونية في مدريد، للإذاعة الوطنية الإسبانية إن المسؤولين يدرسون الحادث.