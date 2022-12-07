مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء.. المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-12-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة مباريات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية.

مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

وستُقام اليوم الأربعاء، أربع مباريات في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، وهي: مباراة بيراميدز ضد المقاولون العرب، ومباراة فاركو ضد الداخلية، بالإضافة إلى مباراة الأهلي ضد غزل المحلة، ومباراة الزمالك ضد طلائع الجيش.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

- بيراميدز × المقاولون العرب: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملعب "الدفاع الجوي"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports 1 HD.

- فاركو × الداخلية: في الساعة الثالثة إلا ربع عصرًا، على ملعب "الإسكندرية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports 3 HD.

- غزل المحلة × الأهلي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "غزل المحلة"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports 2 HD.

- طلائع الجيش × الزمالك: في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب "الكلية الحربية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية ON Time Sports 1 HD.

المتأهلون لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022

من ناحية أخرى، اختتمت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022، والمُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتأهلت 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، في وسط عدد من المفاجآت التي شهدتها النسخة الحالية، بخروج منتخب إسبانيا من دور الـ16 أمام المغرب.

وجاءت الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من مونديال 2022، على النحو التالي: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب، والبرتغال.