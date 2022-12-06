بديل رونالدو.. ماذا قدم جونزالو راموس أمام سويسرا في كأس العالم؟

قاد جونزالو راموس صاحب الـ21 عامًا ومهاجم البرتغال، ليلة تاريخية على ملعب “لوسيل” أمام سويسرا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

راموس سجل “هاتريك” وصنع هدف في أول لقاء أساسي له في البطولة مع البرتغال، حيث تفاجئ الجميع بوجوده في التشكيل الأساسي بدلًا من القائد كريستيانو رونالدو.

وحصد راموس رجل مباراة البرتغال وسويسرا، حيث جاءت أرقامه كالآتي في لقاء الليلة:

شارك في 73 دقيقة

ساهم في 4 أهداف بوقع 3 أهداف سجلها وصنع هدف

كسب 4 التحامات من أصل 7

صنع فرصة محققة للتسجيل

6 تسديدات منها 5 على المرمى

لمس الكرة 26 مرة ومرر 7 مرات ولمس الكرة 6 مرات داخل منطقة الجزاء

وأكمل منتخب البرتغال عقد المتأهلين لدور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه الكاسح 6 -1 على منتخب سويسرا، اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 للمسابقة.

وضرب منتخب البرتغال، الذي يشارك في المونديال للمرة الثامنة في تاريخه، موعدا مرتقبا في دور الثمانية يوم السبت القادم مع منتخب المغرب، الممثل الوحيد للكرة العربية في المونديال حاليا، الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه 3 -0 بركلات الترجيح على منتخب إسبانيا في وقت سابق اليوم بدور الـ16 .

وكسب سانتوس الرهان على راموس، الذي نصب نفسه بطلا للقاء دون منازع، عقب تسجيله ثلاثة أهداف، ليصبح صاحب أول (هاتريك) في المونديال الحالي، بالإضافة لصناعته هدفا آخر.

وافتتح راموس التسجيل للبرتغال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف النجم المخضرم بيبي الهدف الثاني في الدقيقة 33، ليدخل تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح أكبر لاعب سنا يهز الشباك في الأدوار الإقصائية للمونديال عن عمر 39 عاما و284 يوما.

وعاد راموس للتسجيل من جديد، عقب إحرازه الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 51، ثم صنع الهدف الرابع الذي سجله زميله رافاييل جوريرو في الدقيقة 55.

وقلص منتخب سويسرا الفارق في الدقيقة 58 بواسطة مانويل أكانجي، غير أن راموس واصل تألقه في المباراة، بعدما سجل الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 67، ليتم استبداله بعدها برونالدو، الذي هتفت الجماهير المتواجدة في المدرجات باسمه مطالبة بنزوله.

واختتم رافاييل لياو مهرجان أهداف البرتغال، بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.