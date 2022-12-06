تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العالم 2022 ومواعيد المباريات

اكتمل عقد المتأهلين لدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر، بتأهل منتخب البرتغال بفوزه الكاسح على سويسرا بستة أهداف مقابل هدف، في دور الـ 16 للبطولة.

منتخب البرتغال التحق بـ 7 منتخبات سبقته لدور ربع النهائي، وضرب موعدًا مع الممثل العربي الوحيد في ذاك الدور، منتخب المغرب الشقيق.

إذًا، 8 مباريات فقط متبقية في بطولة كأس العالم 2022، منها 4 ستُلعب يومي الجمعة والسبت القادمين.

المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر

ونستعرض تباعًا المنتخبات المتأهلة لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر:

– منتخب هولندا على حساب أمريكا

– منتخب الأرجنتين على حساب أستراليا

– منتخب فرنسا على حساب بولندا

– منتخب إنجلترا على حساب السنغال

– منتخب كرواتيا على حساب اليابان

– منتخب البرازيل على حساب كوريا الجنوبية

– منتخب المغرب على حساب إسبانيا بركلات الترجيح

– منتخب البرتغال على حساب سويسرا

مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022

ونستعرض تباعًا مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022

– البرازيل ضد كرواتيا

تُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 9 ديسمبر

– الأرجنتين ضد هولندا

تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة 9 ديسمبر.

– البرتغال ضد المغرب

تُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 9 ديسمبر

– إنجلترا ضد فرنسا

تُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 9 ديسمبر.

وتُقام مبارتا دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2022، يومي 13، 14 ديسمبر المقبلين، على أن تُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت 17 ديسمبر.

أما مباراة نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، فتقام يوم الأحد 18 ديسمبر المقبل.