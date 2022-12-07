اليوم.. البابا تواضروس يترأس صلاة جنازة أسقف المنصورة

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، صلاة جنازة الأنبا داود، أسقف المنصورة، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والملاك ميخائيل بالمنصورة.

وكان قد أقيم قداسًا صباح أمس بحضور الجثمان في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة

وتوافد أقباط إيبارشية المنصورة، صباح أمس، على كاتدرائية السيدة العذراء والملاك ميخائيل بالمنصورة، وذلك لإلقاء نظرة الوداع على جثمان الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة، وذلك بعد إعلان رحيله في ساعات مبكرة من صباح أمس

ونعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا داود، أسقف المنصورة الراحل.

وقال البابا في بيان له، إنه والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون علي رجاء القيامة مثلث الرحمات الحبر الجليل نيافة الأنبا داود، أسقف إيبارشية المنصورة وتوابعها، الذي رقد عن عمر بلغ 66 سنة بعد حياة رهبانية استمرت ما يزيد على 32 سنة، رعى خلالها ايبارشية المنصورة لمدة 20 سنة.

وتابع البابا: لقد تمتع نيافة الأنبا داود بقلب بسيط وروح نقية وكان أمينًا في رهبنته وفي رعايته لشعبه فأحبوه، ولمس هذه المحبة النقية أيضًا كل من عرفوه ومن تعاملوا معه، واحتمل نيافته في السنين الأخيرة آلام المرض بروح راضية شاكرة، متطلعًا إلى الملكوت الأبدي الذي كان يرجوه ويتطلع إليه، نياحًا لنفسه البارة وعزاءً لمجمع كهنة إيبارشية المنصورة وشمامستها ولكافة الخدام والخادمات ولشعبها المبارك.

أبرز المعلومات عن الأنبا داود

- ولد الأنبا داود بشبرا مصر، في 25 يناير عام 1957 باسم إيهاب نظير خليل وهبه.

- التحق بكلية الفنون الجميلة قسم عمارة عام 1978.

- أحب حياة الرهبنة والتوحد بالله الواحد وترهب في 3 يوليو عام 1989، بدير السيدة العذراء مريم الشهير بالبراموس.

- عمل في بناء سور الدير حتى أصيب بالإعياء ثم ببوابة الدير.

- ثم وكيلا للدير بعد سفر الأب الوكيل للخدمة بالخارج ثم رشح للأسقفية.

- سيم الأنبا داود أسقفًا في عهد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث، البطريرك رقم 117، في يوم الخميس 14 نوفمبر عام 2002، وجلس على كرسي الأسقفية بالمنصورة يوم السبت 21 ديسمبر 2002.

- اشترك في رشم ملابسه الكهنوتية اثنان من مطارنة كنيسة إريتريا الشقيقة: أبونا يعقوب- أبونا كيرلس.