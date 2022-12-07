الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«العنبسية» قصة عائلة مصرية عتيقة فى الصعيد الجوانى لـ فكرى أندراوس

غلاف الرواية
غلاف الرواية

“العنبسية.. قصة عائلة”، عنوان أحدث مؤلفات الكاتب فكري أندراوس، والصادرة مؤخرا عن دار الثقافة الجديدة للنشر والتوزيع.

تدور أحداث الرواية، حول عائلة مصرية عتيقة في الصعيد الجواني، توزع أفرادها وأحفادها فيما بعد بين بلدان كثيرة في أنحاء المعمورة، وعثر أحد المعاصرين منهم علي أوراق قديمة كتب بعضها باللغة القبطية وفي عصور مختلفة، فعكف على محاولة قراءاتها، ولم تلبث صفحات من التاريخ الحافل أن تكشفت: عصر المماليك والحملة الفرنسية ثم الاحتلال الانجليزي، تحول طرق التجارة والحج، تجليات التعصب الديني.

ومما جاء على الغلاف الخلفي لرواية “العنبسية.. قصة عائلة”، للكاتب فكري أندراوس، والممهرة بقلم الناقد دكتور حمزة قناوي: "عندما نقرأ كتاباً ما لكاتبٍ بقيمة (فكري أندراوس)؛ فإن علينا الانتباه كثيراً؛ فالهم القومي والبعد التحليلي للتاريخ، وإعادة تأويله، إحدى أهم السمات التي تتسم بها كتاباته، واليوم يقدم لنا نصاً سردياً، يتخذُ مظهرَ الرواية، ومع ذلك، نحتاج أن نحلل هذا النص بدقة حتى نقف على الأبعاد التي يتضمنها، يقول: «أدركت أن بعض هذه الأوراق في ذلك الدولاب العتيق قد تكون مهمةً لي في أمريكا، حين تصورت مخطئاً أن علاقتي بمصر قد تنقطع أو تضمر بعد الهجرة، وهو ما لم يحدث. 

ما حدث هو العكس تماماً، فقد زاد ارتباطي ومعرفتي بمصر بعد هجرتي عن زمن وجودي بها، وكأن حب مصر أصبح مقروناً بالبعدِ عنها، كما ذكر طه حسين، هذه المقدمة التاريخية التي يهيئ بها المدخل لنصه السردي، تعطي نوعاً من المصداقية التوثيقية لما سيتم ذكره، فنحن لسنا أمام تأليف من خيال المؤلف، وإنما نحن أمام خيال يستلهم الحقيقة التي كانت، ويعيد تقديمها ماثلة أمامنا، واضحة عياناً بياناً، لكي يعيد القارئ الحالي، الذي ربما لا يعرف الكثير عن أحداث الفترات التي ستتناولها الرواية، يعيد النظر إليها، وإلى المسلّماتِ القارةِ في ذهنه، بل كثيراً ما تمت الإشارة إلى أن القارئ الحالي لا يتخيل مقدار ما كان من انتشار للكنائس مثلاً، أو من أوضاع كانت موجودة في الوقت الذي يتناوله ذلك النص السردي".

يشار إلى أن الكاتب فكري أندراوس، كاتب مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية عام 1963. هاجر إلى أمريكا في العام 1970، حيث حصل علي درجة الدكتوراه من جامعة هيوستن عام 1977، عل في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وبعد تقاعده تفرغ للكتابة. 

سبق وصدر له عن دار الثقافة الجديدة مؤلفات: “مكتبة نجع حمادي ومسيرة المسيحية”، “رشدي سعيد .. قراءة معاصرة لبعض أعماله”، “المسلمون والأقباط في التاريخ”، “العقل والسياسة”، “سلامة موسي .. الحالم في عصر القلق”، “الإنجيل العبري ومصر القديمة”، “المصريون والأمريكان”.

العنبسية قصة عائلة مصرية عتيقة الصعيد الجواني فكري أندراوس دار الثقافة الجديدة للنشر

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