الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الشرطة الهولندية تفرق تجمعات لمحتفلين مغاربة.. وتوقف 3 أشخاص

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

تدخلت الشرطة الهولندية لتفريق مغاربة أطلقوا القنابل الصوتية ومفرقعات احتفالا بتأهل منتخب بلادهم إلى ربع نهائي مونديال قطر 2022.
وتجول مغاربة مقيمون في أمستردام بسياراتهم وهم يطلقون الأبواق بعد المباراة التي فاز فيها فريقهم الوطني على إسبانيا 3-0 بركلات الترجيح وتأهل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه.
وتجمع بعض المشجعين الملثمين في ساحة مركاتور وألقوا الألعاب النارية والقنابل الصوتية.
وبعد أن أعلنت بلدية أمستردام ومكتب المدعي العام أن بعض الساحات "مناطق محفوفة بالمخاطر من حيث الأمن" ، قال مسؤولو الشرطة في تغريدة عبر "تويتر": "يجب على أولئك الموجودين في ميدان مركاتور مغادرة المنطقة على الفور والذهاب المنزل، الشرطة ستتدخل ضد الأشخاص الموجودين في الميدان".
وبينما تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الميدان من قبل من رجال الشرطة والكلاب البوليسية، وعربات مكافحة الشغب، تفرقت الحشود إلى الشوارع المحيطة عقب تدخل الشرطة.
وأعلنت الشرطة عبر "تويتر" أنه تم توقيف 3 أشخاص على خلفية قيامهم بإخلال النظام العام واستخدام الألعاب النارية خلال الاحتفالات في ساحة فيلانت في لاهاي. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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