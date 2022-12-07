الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب قضية نفقة.. مفاجآت فى مقتل بندارى حمدى محامى كرداسة

المحامي المجني عليه
المحامي المجني عليه

فحصت الأجهزة الأمنية بالجيزة علاقات بنداري حمدي محامي كرداسة بعد مقتله داخل مكتبه بأعيرة نارية أطلقها عليه ملثم مساء الثلاثاء. 

 

وتبين من التحريات الأولية تحديد هوية المتهم بعد رصد وجود خلافات بينه وبين المجني عليه حيث أنه كان موكلا لدى المحامي القتيل في قضايا نفقة خاصة بزوجة المتهم وعندما خسرها المحامي لصالح الزوجة قرر المتهم الانتقام منه وانتظر وصوله لمكتبه وفتح عليه النيران وفر هاربا. 

 

وخرجت عدة مأموريات مسلحة من قوات مباحث كرداسة بقيادة العقيد تامر صالح مفتش مباحث قطاع شمال أكتوبر والمقدم هاني عماد الدين رئيس مباحث كرداسة للبحث عن المتهم، وتعتمد خطة البحث أيضا على فحص باقي خلافات المجني عليه مع خصومه لبيان مدى تورط شخص آخر من عدمه. 

 

وحرزت النيابة العامة بشمال الجيزة كاميرات مراقبة بمسرح مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة لتفريغها وبيان مدى رصدها للجاني لحظة تنفيذه للجريمة وهروبه من أمام مكتب المجني عليه. 

 

وأشارت مصادر مطلعة على التحقيقات إلى أن معاينة النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي كشفت عن وجود كاميرات مراقبة داخل المكتب الذي شهد الجريمة وخارجه فتم تحريزها لتفريغها حيث انها قد تكون رصدت الجاني لحظة دخول وخروجه وتنفيذه للجريمة لتنقيح الصور التي سجلتها الكاميرات وتحديد هوية المتهم من خلالها. 

 

وتبين أن المتهم ملثم وشخص واحد يستقل دراجة نارية "موتوسيكل" وفر هاربا بعد اطلاق الرصاص عليه من سلاح ناري "بندقية آلية"

 

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بنقل جثمان بنداري حمدي محامي كرداسة إلى مشرحة زينهم بعد تكليف الطب الشرعي لتشريحه وتحديد أسباب الوفاة. 

 

وانتقلت النيابة لاجراء المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة ومناظرة جثة المجني عليه لبيان ما بها من اصابات. 

 

وأنهى خبراء الأدلة الجنائية رفع الآثار البيولوجية من مسرح جريمة مقتل محامي داخل مكتبه بمدينة أبو رواش بكرداسة. 

 

وتولى خبراء المعمل الجنائي في حضور فريق النيابة العامة رفع كافة الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة من "بصمات – دماء – فوارغ طلقات" لفحصها. 

 

وكان قد كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة عن تفاصيل جديدة في مقتل بنداري حمدي المحامي داخل مكتبه بمدينة أبو رواش بكرداسة.

 

وأشارت التحريات بإشراف اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد أمين مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن المتهم كان يستقل دراجة نارية ويحمل سلاحا آليا أمطر به المجني عليه بالرصاص فأصاب جسده ٣ طلقات في الصدر وأنحاء متفرقة وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا باصابته. 

بسبب قضية نفقة مقتل بنداري حمدي محامي كرداسة بنداري حمدي كرداسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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