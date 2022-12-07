موسكو: نسعى لتنفيذ مبادرة إقامة المنطقة الآمنة فى محيط محطة زابوروجيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن روسيا تعول على تنفيذ فكرة مدير وكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي لمنطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيا، وستواصل جهودها لتحقيق ذلك.

وقال المسئول الروسي -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء- "هناك موارد وعزم لتكثيف العمل، بما في ذلك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم بمبادرة روسية ضمان الوجود الدائم لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيا الكهروذرية".

وأكد أن التوصل إلى اتفاقية حول محطة زابوروجيا لا يعتمد على روسيا، بل يعود إلى كييف .

وأشار إلى أن روسيا ستسعى جاهدة لضمان التوصل إلى اتفاقيات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول المحطة بحلول نهاية العام.